Eine Gefahr für die Gemeinnützigkeit?

Neues Urteil: Vereine müssen beide Geschlechter aufnehmen — Kein Problem für Neumarkter Vereine - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Verlieren reine Männer- oder Frauenvereine, beispielsweise Männer- oder Frauenchöre, die Gemeinnützigkeit? Das lässt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs befürchten. Doch Johann Paulus, Vorsitzender des Sängerkreises "Oberpfälzer Jura", gibt Entwarnung.

Verlieren Männergesangvereine bald ihre Gemeinnützigkeit, weil bei ihnen keine Frauen mitwirken? Ein neues Gesetz sorgt für Verunsicherung. Vereinsvorstände im Landkreis Neumarkt geben allerdings Entwarnung. © Archivfoto: Toni Karg



Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit ist die "Förderung der Allgemeinheit", entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem vor wenigen Tagen in München veröffentlichten Urteil. Der BFH hat deshalb einer Freimaurerloge, die nur Männer als Mitglieder aufnimmt, die Gemeinnützigkeit aberkannt.

Die Entscheidung könne sich laut BFH auch auf Vereine auswirken, die wie beispielsweise Schützenbruderschaften, Männergesangvereine oder Frauenchöre. "Männer oder Frauen ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft ausschließen" (AZ V R 52/15).

Müssen hiesige Männer- oder Frauengesangvereine nun also um ihre Gemeinnnützigkeit fürchten? Dem Sängerkreis "Oberpfälzer Jura" gehören aktuell neun Chöre aus dem Landkreis Neumarkt an: Männergesangverein Berching, Gesangverein Breitenbrunn, Vocalipur Freystadt, Männergesangverein Lauterhofen, Gesangverein Liederkranz Neumarkt, Gesangverein Pölling, Gesangverein Postbauer-Heng, Gesangverein Liederkranz Pyrbaum und Männergesangverein Eintracht Thannhausen. Johann Paulus, Vorsitzender des Sängerkreises und des Gesangvereins Pölling, gibt für alle Mitglieder Entwarnung: "Für uns in Pölling ist das kein Problem, bei uns singen zwar nur Männer, aber wir haben neun Frauen als Mitglieder. Auch in den anderen Vereinen dürfen Frauen zumindest passive Mitglieder werden, sie sind schließlich auch Beitragszahler."

Insgesamt engagieren sich — Stand bei der jüngsten Jahresversammlung des Sängerkreises "Oberpfälzer Jura" im Februar 2017 — 340 Damen und Herren im Alter von 25 bis 88 Jahren in den verschiedenen Chören.

ca