Eine halbe Körperlänge voraus

Anika Jacksteit liefert ein perfektes Rennen ab - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Die Schwimmabteilung des ASV war auch dieses Jahr wieder mit einer Schwimmerin bei den offenen bayerischen Meisterschaften in Bayreuth vertreten. Insgesamt hatten sich 386 Schwimmer qualifiziert. Sprinterin Anika Jacksteit (Jahrgang 2001) musste sich erstmals in der offenen Klasse auf ihren Paradestrecken behaupten.

Anika Jacksteit hat sich erstmals in der offenen Klasse behaupten müssen. © F.: Jacksteit



In der Vorbereitungsphase waren Konditionsaufbau und Sprintschnelligkeit perfekt vom Trainerteam Klaus Treffon und Sabine Jacksteit aufeinander abgestimmt worden. Dennoch fehlten ihr bis dato im Freistilsprint noch zehn Hundertstel zur nächsthöheren Meisterschaft. Den letzten Schliff sollte das von Coach Alex Gallitz organisierte Trainingslager in den Osterferien liefern.

In einem perfekten Rennen, in dem sie die hohe Anfangsgeschwindigkeit bis zuletzt halten konnte, setzte sie sich schnell vom Feld ab und gewann mit einer halben Körperlänge Vorsprung ihren Lauf. Beim Blick auf die Anzeigetafel brach sie in Jubel aus. Mit 0:28,71 Minuten erzielte Anika Jacksteit nicht nur eine neue persönliche Bestzeit, sondern unterbot auch deutlich die Quali von 0:29,20 für die in Dresden stattfindenden süddeutschen Meisterschaften.

Als Zuckerl verbesserte die ASV-Schwimmerin zusätzlich den seit 18 Jahren bestehenden Vereinsrekord von Corinna Gottschalk um 23 Hundertstel. In der Gesamtwertung der 105 qualifizierten Starterinnen schob sie sich auf Rang 25 vor. Im Rückensprint stellte sie ihre eigene Bestmarke von 0:33,66 Minuten ein und belegte damit Rang 33.

