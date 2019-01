In der Nacht zum Donnerstag mussten mehrere Oberpfälzer Feuerwehren zu einem Einsatz ausrücken: In Ebnath im Landkreis Tirschenreuth brannte eine Scheune, in der sich Blockheizkraftwerke, eine Fischzucht und diverse Gerätschaften befunden hatten. Das Feuer zerstörte das 50 mal 25 Meter große Gebäude komplett. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund einer Million Euro. © NEWS5 / Wellenhöfer