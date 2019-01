Eine Million Schaden bei Scheunenbrand

EBNATH/TIRSCHENREUTH - Beim Brand einer Scheune, in der unter anderem zwei Blockheizkraftwerke untergebracht waren, entstand im Landkreis Tirschenreuth Sachschaden von einer Million Euro.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung eines Scheunenvollbrand in der Ortschaft Ebnath ein. Das Feuer zerstörte eine Scheune in Metall- und Holzbauweise mit den Maßen 50 mal 25 Meter. In dem niedergebrannten Gebäude waren zwei Blockheizkraftwerke und eine Fischzucht untergebracht sowie diverse Werkzeuge und Gerätschaften gelagert. Die Ursache ist derzeit ungeklärt.

Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte von den eingesetzten Kräften der Feuerwehren verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen bei einer Million Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehr Ebnath und weitere acht Feuerwehren eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden derzeit von der PI Kemnath in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz geführt.

