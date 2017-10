Eine neue Spielwiese für Mountainbiker

NEUMARKT/EZELSDORF

NEUMARKT/EZELSDORF - Mountainbiker sind nicht aus Zucker, das beweisen sie bei der Eröffnung des neuen Technik-Parks in Ezelsdorf. Mit ihren gefederten Bikes pflügen sie durch Pfützen, Steilkurven und Schotterpisten. Zwei Vereine haben das verwahrloste Gelände wieder auf Vordermann gebracht.

Der Blick von der Startrampe auf den Bikepark.



Es ist ein guter Tag für Manfred Büttner, denn am Tag der Eröffnung stehen Bagger und Rüttelplatte endlich still. Hinter ihm und den Helfern des TWin Neumarkt und FC Ezelsdorf liegen vier Monate harte Arbeit. Fast jedes Wochenende wurde geschleppt, gebaggert und geschaufelt.

In 380 Arbeitsstunden entstand ein Technik-Parcours für Mountainbiker. Aus 50 Tonnen Brechsand, 15 Tonnen Schotter, Traktorreifen, Holzstämmen und großen Natursteinen formten die Helfer eine abwechslungsreiche Route: Große Sprünge für Waghalsige, hohe Stufen für Fortgeschrittene oder eine Steinpiste für Anfänger.

"Das Projekt hat rund 4000 Euro verschlungen", erzählt Manfred Büttner vom TWin, "aber dank der Sponsoren und freiwilligen Helfer blieb es für die Vereine bezahlbar und durchführbar." Der Park befindet sich auf dem Gelände des FC Ezelsdorf hinter den Tennisplätzen. Das Grundstück gehört der Gemeinde, die beiden Vereine haben es gepachtet und betreiben den Technik-Park.

Feierliche Einweihung: Vertreter der Vereine (re. Manfred Büttner) und Burgthanns Bürgermeister Meyer durchschneiden einen Fahrradschlauch. Foto: Fotos: Hauck



Zur großen Einweihungsfeier ist deshalb auch Bürgermeister Heinz Meyer zu Gast. Er selbst sei früher "ein aktiver Biker" gewesen, erzählt er; das Projekt in Ezelsdorf habe er daher gerne unterstützt.

Proteste der Anwohner habe es bislang keine gegeben, so Meyer. Die Waldbesitzer allerdings seien generell besorgt um Flora und Fauna: Viele Mountainbiker nutzen die Waldwege am und um den Dillberg als ihre Spielwiese.

Sorgenfalten hat am Tag der Einweihung keiner auf der Stirn. Die Stimmung ist ausgelassen, der Stolz auf das Geleistete groß. Während die Helfer sich bei Kaffee und Kuchen stärken, toben sich die ersten Radfahrer auf der Piste aus.

Ein Stützpunkttrainer des Bayerischen Radsportverbandes hat seine Schüler mitgebracht. Langsam tasten sie sich auf dem matschigen Terrain an ihre Grenzen – und haben sichtlich Spaß. Vor allem der neue Pumptrack hat es ihnen angetan. Auf dem buckeligen Rundkurs versuchen sie, ohne Treten, nur durch Hochdrücken des Körpers (Pumpen), Geschwindigkeit aufzubauen.

Generell ist jeder willkommen im frei zugänglichen Park. "Benutzung auf eigene Gefahr", sagt Manfred Büttner, der für eine Mitgliedschaft in einem der Vereine wirbt: "Als Mitglied ist man versichert und kommt in den Genuss von Techniktraining."

Gedanklich ist Manfred Büttner schon in der nächsten Bauphase, "mir schwebt da schon etwas vor", deutet er an. Bald stehen Bagger und Rüttelplatte nicht mehr still.

