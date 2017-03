Eine Woche im Zeichen des Oberstübchens

Die Neumarkter "brainWeek" geht am 9. März in eine neue Runde — Allgemeine und spezielle Veranstaltungen - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Mit einem breitgefächerten Programm wartet die diesjährige brainWeek, die Internationale Woche des Gehirns (9. bis 26. März) auf. Darunter Vorträge, um das Gehirn und dessen Arbeit kennenzulernen, aber auch Angebote, um sich selbst auszuprobieren.

Die Veranstalter der Neumarkter brainWeek haben wieder ein langes Programm erarbeitet. © Foto: Franz Xaver Meyer



"Die meisten Veranstaltungen richten sich an die gesamte Bevölkerung, nur manche an spezielle Zielgruppen ", sagte Christine Hartwig, Hauptorganisatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe "Strohhalm" für Menschen nach Schlaganfall und Kopfverletzungen.

Die brainWeek, die ihre Ursprünge in den USA hat, stellt das menschliche Gehirn mit seinen unendlichen Möglichkeiten des Lernens in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto "denk-dich-fit-mit allen Sinnen – Blind Date mit deinem Gehirn" starten die Aktionen am Donnerstag, 9. März um 18.30 Uhr im Konferenzraum des Klinikums. Dort wird Prof. Dr. René Handschu, Chefarzt der Neurologischen Klinik, in die neurobiologischen Grundlagen der Sehverarbeitung einführen und erklären, wie Auge und Gehirn zusammenarbeiten und dabei Seheindrücke entstehen lassen.

Etwas ganz anderes ist die Eselwanderung rund um den Buchberg am Sonntag, 12.März, ab 13 Uhr. "Zusammen mit den Tieren, die keinen Stress verursachen, kann man die Seele baumeln lassen", meinte Christine Hartwig bei der Programmvorstellung zur brainWeek im Bürgerhaus. Anmeldungen sind unter Tel. (0 91 81) 82 05 oder Tel. (01 63) 2 54 08 87 erforderlich.

Gedächtnistraining für Ältere

An die älteren Mitbürger richtet sich am Montag, 13. März, ab 14.30 Uhr, das von Marianne Wagner geleitete Gedächtnistraining im Bürgerhaus.

Und am Beruflichen Fortbildungszentrum (bfz), Regensburgerstraße 91, kann man sich von 13. bis 17. März ganztägig über optische Täuschungen und Knobeleien informieren. "Unser Highlight ist die Zauberei am Mittwoch mit dem Zauberer Marco Knott. Seine Vorstelllungen sind um 10/ 13/ 15 Uhr", empfiehlt Nathalie Macfalda vom bfz. Zum Frühstücken mit allen Sinnen lädt Ute Hierl vom Familienzentrum am 14. März, um 9 Uhr ins Kloster St. Josef, Badstraße 96, ein. "Dazu gibt es auch sprachliche Übungen, nämlich wie Worte am Esstisch wirken", berichtete Sprachdozentin Ute Willax.

Gudrun Werzinger erläutert bei den Yoga-Übungen am 16. März um 9 Uhr im Bürgerhaus, wie der Körper durch sanfte Bewegungen kennengelernt werden kann.

Am 16. März wendet sich Sprachdozentin Ute Willax im Bürgerhaus um 9.30 Uhr an die Mitglieder der "Strohhalm"-Gruppe und Mitglieder anderer Selbsthilfegruppen, die eine schwere Erkrankung hinter sich haben: Sie zeigt, wie Krankheiten verarbeitet, Krisen gemeistert und neue Kraft getankt werden kann.

Rat und Hilfe bei Sehverlust gibt unterdessen Kerstin Schubert, Blinden- und Sehbehindertenberaterin, bei einer Sprechstunde im Bürgerhaus am 16. März ab 15 Uhr. Und die Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums am Theo-Betz-Platz am Oberen Markt bauen einen "Parcour der Sinne" auf: Die verschiedenen Stationen können dort am 16. März von 14.30 bis 15.30 Uhr erlebt werden.

Kino ist erstmals dabei

Zum ersten Mal bei der brainWeek macht das Cineplex im Neuen Markt mit. Dort wird am Sonntag, 19. März, um 19.30 Uhr der Film "Mein Blind Date mit dem Leben" gezeigt. Ein fast Erblindeter bewirbt sich, ohne sein Handicap, anzugeben, bei einem Fünf-Sterne-Hotel. Nach dem Film kann man mit Kerstin Schubert über den Streifen diskutieren.

Am 20. März ist jedermann ab 10 Uhr im Bürgerhaus zum Mitsingen eingeladen, wenn Walter Winkler mit seinem Chor der Genialisten auftritt. "Unser Chor, den es seit zwei Jahren gibt, hat ungefähr 40 Sänger. Wir singen Volkslieder und alte Schlager", schildert Walter Winkler. Diese Stunde zur Stimmungsaufhellung kann niemandem schaden.

Erstmals bei der brainWeek ist auch das Caritas Seniorenheim Berching mit von der Partie. Der Leiter Gerhard Binder zeigt am Sonntag, 26. März, von 14 bis 16 Uhr die Räumlichkeiten sowie den neu angelegten Garten im anbrechenden Frühling.

Die Neumarkter Stadtbibliothek, die Gemeindebücherei in Mühlhausen und die Stadtbücherei Berching präsentieren sich ebenfalls: Vom 9. bis 26. März gibt es Literatur und Medien zu den Themen der Veranstaltungswoche.

Viele Angebote in der brainWeek eignen sich auch für Schulklassen. Eine Anmeldung ist dann erwünscht. Näheres dazu im Flyer und online: www.brainweek.de

FRANZ XAVER MEYER