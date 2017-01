Einfamilienhaus in Richthofen brannte

Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt - vor 1 Stunde

VELBURG/RICHTHOFEN - Zum Glück wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden nach einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Richthofen ist enorm.

Symbolbild Foto: dpa



Im Gemeindegebiet Velburg kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus. Vom Kamin ausgehend entzündete sich eine Innenwand, die in Holzständerbauweise errichtet war. Personenschaden entstand nicht.

Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

nn