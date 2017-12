Eingemümmelte Burschen stellten Kirwabaum auf

Reichertshofener feiern noch bis heute Abend die Kirchweih von St. Nikolaus — Verlosung im Schützenhaus - vor 59 Minuten

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Eine Meisterleistung vollbrachten die Reichertshofener Dorfburschen am Samstag: Trotz Minus-Graden und dementsprechend dicker Kleidung hievten sie den Kirwa-Baum in die Höhe.

Da stand die schwerste Arbeit für die Dorfburschen noch bevor: den Kirwabaum in die Senkrechte zu stemmen. © Foto: mi



"Die Tradition soll erhalten werden", waren sich die gut 40 Burschen einig, die gekommen waren, um den Baum zur Kirchweih von St. Nikolaus am Schützenhaus der Jägerwiesl an der NM 18 aufzustellen.

Im Staatswald war das Exemplar zuvor geschlagen und drei Kränze daran gebunden worden. Außerdem wurde er mit LED-Lichtern geschmückt – damit man auch in der dunklen Jahreszeit "weiß, wo die Musik spielt", sagte Kirwabursche Dominik Frank.

Am Abend wurde dann im Schützenhaus ausgiebig die Nikolaus-Kirwa gefeiert. Am heutigen Montag ist dort bereits ab 11 Uhr zum Mittagstisch geöffnet. Am Abend wird dann der Kirwabaum verlost.

mi