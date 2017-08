Einkaufsstadt Neumarkt sehr attraktiv

REGENSBURG/NEUMARKT - Die aktuellen Kaufkraftzahlen zeigen im bundesweiten Vergleich einen überdurchschnittlichen Zuwachs für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim.

Viele Orte in der Region sind als Einzelhandelsstandorte attraktiv. Aber dennoch gibt es bei den zentralen Städten erhebliche Unterschiede. © Foto: Clemens Meyer/oh



Von dieser positiven Entwicklung profitieren vor allem die nördlichen Landkreise der Oberpfalz, Spitzenreiter beim Einkommen bleiben Stadt und Landkreis Regensburg. Einzelne Städte präsentieren sich als Handelsstandorte überraschend attraktiv. IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes bewertet die Entwicklung der Kaufkraftsituation im IHK-Bezirk positiv: "Von der guten Wirtschafts- und Auftragslage profitieren auch die Beschäftigten der Unternehmen in der Region."

Im deutschlandweiten Vergleich profitieren hauptsächlich die neuen Bundesländer von der positiven Kaufkraftentwicklung. Innerhalb der alten Bundesländer liegt die Region Oberpfalz-Kelheim auf Platz zwei (hinter der Region Bodensee-Hochrhein).

Zehn Prozent Wachstum

Die Kaufkraft 2017 pro Kopf wuchs im Vergleich zu 2012 um 10,4 Prozent. Insgesamt summiert sich das Kaufkraftvolumen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim auf knapp 27,2 Milliarden Euro im Jahr. Rein rechnerisch stehen jedem Einwohner 22 196 Euro pro Jahr für den Konsum zur Verfügung (Bundesschnitt: 22 467 Euro). Vor allem die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Cham profitieren vom Kaufkraftzuwachs. In absoluten Zahlen sind aber weiterhin große Unterschiede auszumachen. Mit 24 963 Euro beträgt die Kaufkraft pro Kopf in der Stadt Regensburg über 4 700 Euro mehr als im Landkreis Cham (20 260 Euro).

"Ballungsräume locken gut ausgebildete Fachkräfte mit höheren Gehältern, der ländliche Raum hingegen punktet mit niedrigeren Lebenshaltungskosten", erklärt Helmes. Welche Orte als Handelsstandort attraktiv sind, lässt sich rechnerisch an der Einzelhandelszentralität ablesen. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Umsatz im Einzelhandel an einem Standort im Verhältnis zur vorhandenen Kaufkraft gemacht wird. Ein Indexwert von über 100 bedeutet, dass eine Stadt als Einkaufsstandort überdurchschnittlich attraktiv ist. Spitzenreiter in der Region Oberpfalz-Kelheim ist mit einem Wert von 288,2 die Kreisstadt Cham, dicht gefolgt von Neutraubling mit 266,7. Auch die Städte Weiden (208,5) und Schwandorf (173,8) liegen noch vor Regensburg (166,9).

Bundesweit auf Platz 4

Im nationalen Vergleich mit Städten zwischen 100 000 und 200 000 Einwohnern ist Regensburg dennoch ein attraktiver Handelsstandort und hinter Trier (190,5), Würzburg (183,2) und Koblenz (167,9) bundesweit auf Platz vier.

Die Oberzentren Neumarkt (160,8) und Amberg (152,7) weisen ebenfalls eine weit überdurchschnittliche Zentralität auf. Hier konkurriert jedoch Nürnberg als Einkaufsmagnet. Zudem teilt sich das Oberzentrum Amberg sein Marktgebiet mit Sulzbach-Rosenberg, die mit einem Zentralitätswert von 122,4 noch deutlich über dem Bundesschnitt liegt.

