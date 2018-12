Einladender Dorfplatz auch bei Regen

Mörsdorf: Neu gestaltete Fläche wurde offiziell übergeben — Weihnachtsmarkt zu Jagdgenossen verlegt - vor 1 Stunde

Der neu gestaltete Dorfplatz ist übergeben worden. Vorne (v.li.) Ortssprecher Michael Schmid, Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik und Bürgermeister Alexander Dorr. © Foto: Anne Schöll



Der neu gestaltete Dorfplatz ist übergeben worden. Vorne (v.li.) Ortssprecher Michael Schmid, Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik und Bürgermeister Alexander Dorr. Foto: Foto: Anne Schöll



Mit einem Festakt hat Bürgermeister Alexander Dorr den neu gestalteten Dorfplatz an die Mörsdorfer übergeben.

Den kirchlichen Segen spendete Freystadts Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik. Für die musikalische Umrahmung sorgte die kleine Besetzung des Mörsdorfer Chores.

Eigentlich hätte im Anschluss an die Übergabe der erste Mörsdorfer Weihnachtsmarkt stattfinden sollen, dieser fiel aber dem Regen und dem heftigen Wind zum Opfer.

Bratwürste und Glühwein gab es trotzdem: Man hatte die Halle der Jagdgenossen kurzerhand zum Aufenthaltsort umfunktioniert.

In seiner Ansprache erinnerte Bürgermeister Alexander Dorr, dass es ein langjähriger und nachvollziehbarer Wunsch der Mörsdorfer gewesen sei, dass im Ort ein Dorfplatz geschaffen wird auf der Fläche gegenüber dem Feuerwehrhaus, die in der Vergangenheit "vielseitig" genutzt worden war.

Seit Herbst vorigen Jahres haben die Stadt und die beauftragte Planerin Lucia Ermisch vom gleichnamigen Büro viele Planungsgespräche mit den örtlichen Vereinen geführt, das Vorhaben in einer Bürgerversammlung thematisiert. Der Freystädter Stadtrat hat dem Projekt zugestimmt, so dass es im Sommer in einer kurzen Bauzeit realisiert werden konnte.

Container eingehaust

Die Fläche wurde gepflastert, die Glascontainer versetzt und eingehaust, Grünflächen angesät. Zum Verweilen laden Sitzgruppen aus Natursteinquadern ein und ein Unterstand mit Sichtmauerwerk aus Natursteinen. Eine Feuerstelle wurde eingerichtet sowie ein Christbaum- und Maibaumständer.

Insgesamt seien 130 000 Euro investiert worden, sagte Dorr. Er bedankte sich bei Ortssprecher Michael Schmid für dessen Einsatz und kündigte an: "Im Frühjahr werden wir den Dorfplatz noch mit Spielgeräten für die Kinder ergänzen."

as