Einmal Batzi, immer Batzi

PILSACH - Das Vorstandsteam der Pilsacher Bayern Batzis ist bei der Jahreshauptversammlung in seinen Ämtern bestätigt worden. Rupert Kilian bleibt erster Vorsitzender und Roland Nutz sein Stellvertreter.

Die Pilsacher Bayern Batzis erfreuen sich großer Beliebtheit. Sogar 2. Bürgermeister Stefan Hess trug sich kurzerhand in die Mitgliederliste ein. © Foto: Maria Krauß



Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung, es wurden für zehn Jahre treue Mitgliedschaft zum Verein geehrt: Michael Brandl, Tobias Neisberger, Stefan Lehmeier, Michael Götz, Florian Schmid und Claudia Hesslinger.

Der Vorsitzende Rupert Kilian berichtete, dass der Verein weiterhin sehr großen Zuspruch erfahre. Für dieses Jahr sei ein Vereinsausflug am 15. Juli, eine Tagesfahrt nach Regensburg, die Weihnachtsfeier am 25. November und eine Weihnachtsfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Abensberg am 23. Dezember geplant.

Bei Dorffest aktiv

Wieder teilnehmen wird der Verein am Hallenturnier des Patenvereins in Wackersdorf am 3. Dezember. Ebenso aktiv wollen die Mitglieder des Bayern-Fanclubs bei der Gestaltung des Dorffestes sein und zu möglichst allen Heimspielen des FC Bayern fahren.

Der stellvertretende Bürgermeister Stefan Hess überbrachte Glückwünsche an die Geehrten des Vereins sowie an die wiederbeauftragten Vereinsfunktionäre. Hess war von der Vereinstätigkeit so begeistert, dass er sich spontan bereit erklärte, dem Verein als Mitglied beizutreten.

Damit gehören dem Verein jetzt aktuell 244 Mitglieder an. Hess betonte, dass die Bayern Batzis zu einem festen Bestandteil im Vereinsleben der Gemeinde Pilsach geworden seien. Besonders lobte er das Engagement der Mitglieder.

