Einmal Löwe, immer Löwe: Neumarkter Fanclub wird 40

Seit 1977 gibt es den "TSV 1860 Löwen-Fan-Club Kreis Neumarkt" — Abstieg in die Regionalliga gut verdaut - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Seit 40 Jahren stehen die 110 Mitglieder des "TSV 1860 Löwen-Fan-Club Kreis Neumarkt" auf Gedeih und Verderb hinter ihrem Verein, dem "Turn- und Sportverein München von 1860" aus Giesing. "Blue-Man-Group" werden sie genannt oder die "Blaublütigen". Sei‘s drum, eine Charaktereigenschaft ist unerlässlich: Sechszger müssen leidensfähig sein.

Viele Jahre waren die Müchener Löwen in der Bundesliga zu Hause. Dann folgte der bittere Abstieg. Trainerwechsel, Spielerverkäufe und Sponsorenstreitereien füllten die Zeitungen mehr als sportliche Erfolge.

"Drei Jahre gegen den Abstieg spielen, das hat schwer an unseren Nerven gezehrt", sagt Alois Kraus, "aber jetzt passt es wieder", ergänzt der Schriftführer des Löwen-Fanclubs. "Wir spielen in der richtigen Liga, der Regionalliga Bayern. Und das auch wieder im richtigen Stadion, in Giesing." In der Allianz – Arena haben sie sich nie richtig wohl gefühlt, sie war zu überdimensioniert, "sie war niemals unser Zuhause."

1966 deutscher Meister

Die Mitglieder des „TSV 1860 Löwen-Fan-Club Kreis Neumarkt“ sind stolz auf ihren Verein. Das 40-jährige Bestehen wird am 9. September gefeiert. © Foto: Helmut Sturm



Die Mitglieder des „TSV 1860 Löwen-Fan-Club Kreis Neumarkt“ sind stolz auf ihren Verein. Das 40-jährige Bestehen wird am 9. September gefeiert. Foto: Foto: Helmut Sturm



Wie kam es überhaupt zur Gründung eines Löwen-Fan-Clubs? Leidenschaftliche Fans gab es in Neumarkt schon immer. Viele fuhren mit Bussen zu den Spielen und unterstützten die Löwen während ihrer erfolgreich-sten Zeit in den 60er-Jahren. 1963 gehörte der TSV 1860 München zu den Gründungsmitgliedern der 1. Bundesliga. Der FC Bayern unterlag im Aufstiegsduell und kam erst später dazu. Die "Löwen" wurden Pokalsieger und 1966 deutscher Meister.

Der Abstieg passierte gleich zwei Jahre später, die Fans blieben trotzdem bei der Stange und pilgerten weiterhin zu den Spielen in der 2. Bundesliga. 1976/77 spielten sie auf Platz zwei liegend um den Wiederaufstieg in die Bundesliga gegen den Nordzweiten Arminia Bielefeld. Die Löwen bekamen eine Packung mit vier Toren, die Neumarkter Fans waren frustriert. Das Rückspiel zu Hause im Olympiastadion brachte die Fans der Löwen nahezu um den Verstand – gewannen sie doch 4:0. 2:0 gewannen die Sechzger dann das Entscheidungsspiel in Frankfurt und waren wieder erstklassig.

Zwei Woffenbacher, Alois Kraus senior und Robert Knaus, nutzten die neu entfachte Euphorie und gründeten einen offiziellen Fan-Club des TSV 1860 München. Sie wagten sich damit an Neuland, denn einen Fußball Fan-Club gab es bis dahin in Neumarkt noch nicht. Die Gründungsversammlung des "TSV 1860 Löwen-Fan-Clubs Kreis Neumarkt" fand im Gasthaus Hiereth in Woffenbach statt.

Gründungsmitglieder waren: Alois Kraus sen., Robert Knaus, Walter Hösch jun., Manfred Hühner, Josef Kobras, Alois Kraus jun., Johann Hiereth und Norbert Kraus. Alle sind noch heute dabei. Nicht mehr dabei sind: Wolfgang Ascher, Werner Lindner, Joachim Lang, Karl-Heinz Glas, Johann Silberhorn, Jürgen Lubner, Rosemarie Stepper, Reinhard Lang, Reinhold Höß, Johann Prun und Dieter Wiese. Die Gründungsväter und die Mitglieder, die im Laufe der Jahre hinzukamen, bewiesen ihre Leidensfähigkeit. Erst jüngst galt es den Abstieg in die Regionalliga zu verdauen. Aber es gab natürlich auch Höhepunkte. Einer davon in Woffenbach: Der damalige Präsident Gerhard Mayrhöfer und sein Vize gaben sich die Ehre auf der Weihnachtsfeier des Fanclubs.

ZDas 40-jährige Bestehen des Löwen-Fan-Clubs wird am 9. September im Gasthof Hiereth gefeiert.

HELMUT STURM