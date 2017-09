Einmal Löwe, immer Löwe: Neumarkter Fanclub wird 40

NEUMARKT - Zur Feier ihres 40-jährigen Vereinsjubiläums trafen sich am Samstagabend die "Neumarkter Löwen" beim Hiereth in Woffenbach. Die Stimmung war prächtig, gewannen doch die "Löwen" am Nachmittag ihre Regionalligapartie mit 3:0 gegen Garching, während die Bayern gegen Hoffenheim verloren.

40 Jahre Neumarkter Löwen: Für besondere Verdienste um den Fanclub wurden Robert Hösch und Joseph Kobras zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auch TSV-Spieler Sebastian Koch (2. v. r.) gratulierte. © Foto: Helmut Sturm



Vorsitzender Walter Hösch begrüßte die Vereinsmitglieder und Ehrengäste des Abends. Der Vizepräsident des TSV 1860 München Hans Sitzberger und seine Frau Bettina kamen zum Jubiläum nicht mit leeren Händen.

Vom Porzellan-Löwen bis zum Trikot mit allen Unterschriften der Spieler und einer Tasche voller Fanartikel für die Jüngsten war alles dabei.

Hösch und Sitzberger stellten beide das "Stehvermögen" der Mitglieder des "TSV 1860 Löwen-Fan-Club Kreis Neumarkt" heraus: "War die Weltuntergangsstimmung der Sechzger auch noch so groß, die Neumarkter Löwen-Familie hielt immer zusammen. Der Fan-Beauftragten der Löwen, Jutta Schnell, gefiel die breit aufgestellte Mitgliederschar des Fan-Clubs. Mindestens vier Generationen machte sie aus.

Bewunderter Koch

Die jüngeren Fans waren von Sebastian Koch vor allem begeistert. Der Abwehrrecke ist das, was sie noch werden wollen – Spieler beim TSV 1860 München. "Er ist beidfüßig veranlagt", wusste einer der ganz jungen Fans vom Neuzugang aus Unterhaching, "momentan aber verletzt." Ein Makel in seiner Vita blieb aber nicht verborgen: Koch spielte schon einmal in der Jugend des FC Bayern.

Für besondere Verdienste um den Verein wurden Robert Hösch und Joseph Kobras zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die eingefleischten Löwenfans gehören zu den tragenden Säulen im Verein. "Sie sind immer da, wenn man sie braucht."

Nach den zahlreichen Wortbeiträgen sorgten die "Stoapfalz-Musikanten" für Stimmung im Saal. Und die vielen Fotos und Zeitungsartikel an den Pinnwänden sorgten für so manches Aha-Erlebnis: "Wo war das denn?" – "Der sah aber damals noch knackig aus!" – "Kannst du dich an dieses Spiel noch erinnern?"

