Eintritt erst ab 18 Jahren

Junggesellenverein Wappersdorf lädt ein zur Flaschenparty - vor 4 Stunden

MÜHLHAUSEN - Am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr geht es rund am Festplatz in Wangen, wenn die Flaschenparty des Junggesellenvereins Wappersdorf steigt unter dem Motto "Make a great Party again".

In diesen Tagen starten die Aufbauarbeiten für die erste Rocknacht der Saison, die traditionell der Junggesellenverein Wappersdorf am ersten Aprilwochenende veranstaltet. Die 90 Vereinsmitglieder und zahlreiche weitere Helfer aus den umgebenden Dörfern arbeiten zusammen.

Am Partyabend selbst werden über 100 Helfer für einen reibungslosen Ablauf des Festes auf dem Festgelände sorgen. Die beiden beheizten Zelte beherbergen zahlreiche Bars. Erstmalig wird der in ganz Bayern bekannte DJ EL MAR mit seinen Playlists so richtig einheizen.

Der JVW setzt auch in diesem Jahr wieder seine Shuttlebusse ein, damit die Gäste sicher und ohne Aufwand zum Fest und wieder nach Hause gebracht werden. Rückfahrten werden um 1.30 Uhr und um 2.45 Uhr angeboten. Für alle, die trotzdem mit dem Auto anreisen, ist auf einer Wiese ein Parkplatz ausgeschildert. Der Einlass erfolgt seit diesem Jahr nur für Personen über 18 Jahren.

Alle Infos und den Shuttlebusplan www.junggesellenverein-wappersdorf.de

nn