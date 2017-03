Eisen-Stele ziert Weg zum Klostersaal

NEUMARKT - Das Original steht im Museum, gleich rechts vom Eingang im Raum der Enigma-Variationen. Lothar Fischer war eigentlich Tonbildhauer, seine Großplastiken entstanden aus Gips und Styropor – und von einigen hat er Abgüsse in Bronze oder Eisen anfertigen lassen. Eine Stele steht nun beim sanierten Kapuzinerkloster, an der Seite zum Weißenfeldplatz hin.

Fest verschraubt auf dem Betonsockel: Der weibliche Akt fand nach dem ursprünglich geplanten Standort am Kanal beim neuen WGG nun seine neue Heimat vor dem renovierten Kapuzinerkloster. © Foto: Günter Distler



Fest verschraubt auf dem Betonsockel: Der weibliche Akt fand nach dem ursprünglich geplanten Standort am Kanal beim neuen WGG nun seine neue Heimat vor dem renovierten Kapuzinerkloster. Foto: Foto: Günter Distler



Nach ihren "Wanderungen", wie es OB Thomas Thumann formulierte, hat die weibliche Akt-Figur nun hier ihren Standort gefunden, wo sie Museumsbesuchern schon bei der Anfahrt ins Auge fällt, wo sie Nachts im Licht der Straßenlaterne ihren Schatten auf die Fassade des Gebäudes wirft.

"Die Statik dieser Figur hat genauso viel Arbeit gekostet wie die Statik für diesen ganzen Bau", übertrieb Architekt Johannes Berschneider lachend, doch tatsächlich hat es der Eisentorso in sich. Oder genau genommen nicht. Er ist nämlich hohl.

Deshalb musste in Fischers Stamm-Gießerei in Landsberg am Lech nachgeholfen und am Schwerpunkt gearbeitet werden, am jetzigen Standort, versichern die Statik-Experten, steht die Stele, fest verschraubt auf einem Beton-Sockel, sicher. Vor einem Jahr war das Kunstwerk beim neuen WGG aufgestellt und bald mit einem Zaun gesichert worden, damit niemand daran rüttelt, bis sie dann aus Sicherheitsgründen wieder abmontiert worden war — um am jetzigen Standort noch besser zur Geltung zu kommen.

