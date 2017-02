Eiskalte Eagles bleiben ungeschlagen

Eishockey, DNHL 4: Neumarkt gewinnt Heimspiel gegen Lemmy Krevets — Playoff-Runde steht bevor - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Gerade rechtzeitig haben die Eagles zu alter Stärke gefunden und das letzte Spiel der Vorrunde mit 6:1 gewonnen. Zu Gast auf der Freieisfläche am Neumarkter Festplatz waren die Lemmy Krevets aus Nürnberg.

Hinspiel: 7:0, Rückspiel: 6:1. Die Lemmy Krevets (gelb) waren für die Neumarkt Eagles leichte Beute. © Foto: Dominik Wastl (oh)



Obwohl das Hinspiel in Nürnberg mit 7:0 deutlich zu Gunsten der Adler ausfiel, versprach das Spiel einiges an Spannung. Für die Gäste aus Franken zählte nur ein Sieg, um den Einzug in die Playoffs zu schaffen.

Bei den Neumarktern war dieser zwar schon sicher, dennoch gab Trainer Steinbach vor der Partie das klare Ziel aus, dass die Vorrunde ohne eine Niederlage abgeschlossen werden soll. Aufgrund der vielen Ausfälle im Kader der Neumarkter und des kleinen Formtiefs war daher vor allem noch einmal der Zusammenhalt im Team gefragt.

Man merkte den Eagles den Siegeswillen bereits von der ersten Sekunde an. Während einige Nürnberger mit schweren Beinen zum Wechsel fahren wollten, überlief Andreas Rupp die verbliebenen Gegenspieler und konnte den 1:0-Führungstreffer erzielen.

Rückkehrer netzt ein

Spätestens jetzt waren auch die Gegner hellwach. Das Spiel wurde ruppiger. Gegen Ende des ersten Drittels erhöhte Neumarkt auf 2:0: Nachdem Lucas Brunner die Scheibe vor das gegnerische Tor getragen hatte, nutzte der zurückgekehrte Christian Lichtneckert es eiskalt aus, dass der gegnerische Torwart für einen kurzen Moment nicht genau wusste, wo sich die Scheibe befand.

Auch nach der ersten Pause war beiden Mannschaften die Entschlossenheit anzusehen und die Adler konnten direkt auf 3:0 erhöhen. Dabei luchste Markus Mayer den Nürnbergern die Scheibe bei deren Spielaufbau ab und baute im Alleingang die Führung aus.

Jochen Hetzenecker zog im Torraum beide Verteidiger auf sich und spielte dann mit einem „No-Look-Pass“ per Rückhand auf Steinbach. Dieser brauchte die Scheibe nur zum 4:0 ins leere Tor einzuschieben.

Auch im letzten Spielabschnitt wollten die Adler keine Zweifel mehr aufkommen lassen. So kam Daniel Mothes nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Gästetor als erster an die Scheibe und konnte den Puck ins Netz bugsieren.

Etwa zur Hälfte des letzten Spielabschnittes folgte dann dennoch eine große Leichtsinnigkeit der Adler, die im 5:1 resultierte.

Nur wenige Minuten vor der Schlusssirene lief Bernhard Maier aus dem eigenen Drittel an, umkurvte sowohl einen gegnerischen Verteidiger als auch den Torhüter und setzte den Schlusspunkt zum 6:1.

Spielertrainer Martin Steinbach zog ein positives Fazit. „Wir konnten den Ausfall wichtiger Stammspieler über den Zusammenhalt kompensieren. Und bei den heutigen sechs Toren gab es sechs verschiedene Torschützen; das zeigt, dass wir eine ausgewogene Mannschaft haben. Das heutige Spiel war ein guter Abschluss der Vorrunde.“

Hoffen auf Heimrecht

Vorsitzender Benedikt Schreiber ergänzte: „Jetzt müssen wir hoffen, dass unser Gegner für die Playoff-Runde bald feststeht und wir das durch den guten Tabellenplatz erworbene Heimrecht auch in Neumarkt wahrnehmen können. Wenn bis dahin wieder alle Spieler einsatzbereit sind, haben wir sicherlich auch gute Chancen, ins Finale einzuziehen.“

