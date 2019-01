Elias Lehmeier vom DSV Phoenix ist Schülermeister im Dart

NEUMARKT - Beim BDV-Ranglistenturnier mit bayerischer Dart-Jugendmeisterschaft hat Elias Lehmeier den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere gefeiert. Der Nachwuchsdarter des DSV Phoenix Neumarkt gewann das Turnier und ist bayerischer Meister der Schüler.

Elias Lehmeier gewann die bayerische Schülermeisterschaft, Christine Brunner erreichte beim Ranglistenturnier in Wendelstein das Finale. © Foto: Zimmermann



Mit drei Herren, drei Damen und drei Jugendlichen war der DSV Phoenix in Wendelstein wieder gut vertreten. Bei der stark besetzten Jugendmeisterschaft wurden zunächst in Vierergruppen die Achtelfinalisten ermittelt. Hier konnten sich weder Stefan Kosak noch Kevin Klötzer in ihrer Gruppe durchsetzen und mussten nach der Gruppenphase ausscheiden.

Herren mussten früh die Segel streichen

Bei den Herren gewann nur Rainer Zimmermann sein Erstrundenspiel. Allerdings war für ihn schon in der nächsten Runde gegen den Ranglisten-16. Steve Reusch Schluss. Auch Franz Ehrnsperger musste gegen den Bundesligaspieler Jochen Weißmann frühzeitig die Segel streichen.

Michael Schmidt verlor zwar sein Erstrundenspiel gegen den Bundesligisten Adrian Pusch aus München, kämpfte sich aber über die Verliererrunde noch ins Board-Finale, in dem er noch einmal auf Pusch traf und ihn dieses Mal besiegte. Allerdings war dann in der Runde der letzten 32 auch für Schmidt das Turnier zu Ende.

Christine Brunner stürmte bei Damen ins Halbfinale

Im Damenturnier trafen gleich in der ersten Runde Sara Laube und Diana Zimmermann aufeinander, mit dem besseren Ende für Laube. Beide verloren aber im Anschluss jeweils ihre Spiele und waren raus. Christine Brunner stürmte mit Siegen unter anderem über Bianca Dressel und Christina Schuler ins Halbfinale.

Dort traf sie auf die Ranglistenzweite Anna Degel aus München, die sie trotz einiger kleiner Schwierigkeiten bezwang. So kam es im Finale zur Neuauflage des Endspiels vom BDV-Turnier in Vilsbiburg gegen die Ranglistenerste Monique Lessmeister. Brunner konnte in dem hochklassigen Spiel ihre Chancen im vierten und fünften Leg nicht nutzen und verlor knapp mit 2:4.

Vierte in der bayerischen Rangliste

Mit dem zweiten Vizetitel in Folge sprang sie nach erst drei gespielten Turnieren auf den vierten Platz der bayerischen Rangliste und löste vorzeitig das Ticket für die German Masters.

Bei der bayerischen Schülermeisterschaft spielte sich Elias Lehmeier souverän durch die Vorrunden. Auf dem Weg ins Finale gab er kein einziges Leg ab. Im Endspiel traf er auf Luca Gebhardt aus Amberg. Das Spiel ging über die volle Distanz von fünf Legs.

Elias Lehmeier hatte seine Nerven besser im Griff und holte sich am Ende den Titel. Auch die bayerische Schülerrangliste führt er weiterhin an.

