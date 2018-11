Emil Silberhorn ist gestorben

NEUMARKT - Emil Silberhorn, viele Jahre Bürgermeister der Stadt Neumarkt, ist tot. Der Neumarkter Ehrenbürger starb im Alter von 84 Jahren.

Neumarkts Ehrenbürger Emil Silberhorn ist gestern gestorben.



Silberhorn, beruflich Prokurist bei der Neumarkter Gansbrauerei, engagierte sich schon als junger Mann in der Kommunalpolitik. Er saß 37 Jahre im Stadtrat, davon 22 Jahre lang als stellvertretender Bürgermeister. Besonders am Herzen lagen ihm dabei die Kindergärten und Spielplätze in der Stadt, über drei Jahrzehnte war er dafür der Referent des Stadtrats.

Doch auch über die Politik hinaus war Emil Silberhorn ehrenamtlich sehr engagiert. So war er etwa Mitglied des Roten Kreuzes und auch stellvertretender BRK-Kreisvorsitzender. Über 50 Jahre war er ein engagiertes Mitglied der Kolpingfamilie; nicht zuletzt geht mit auf seine Initiative die Wiederaufnahme der Passionsspiele in Neumarkt nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

