Ende der Bauarbeiten noch nicht in Sicht

Zumindest die Kreuzung Regensburger / Schweninger Straße wird bald freigegeben

NEUMARKT - Die Arbeiten gehen voran an der Baustelle in der Regensburger Straße, aber ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Kein Durchkommen - und das wird auch noch für mehrere Monate so bleiben. Foto: nn/F.: André De Geare



Noch bis voraussichtlich 15. Juni wird der Kanal dort saniert. Die Straßenbauarbeiten werden wohl bis 30. September andauern. Parallel zu den Kanalbauarbeiten verlegen die Stadtwerke Leitungen. Aktuell sind sie mit den Kabeln in der Kreuzung Regensburger/Schweninger Straße beschäftigt.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird zumindest die Kreuzung Schweninger Straße wieder freigegeben werden. Dies dürfte laut Stadt Neumarkt ab 28. April der Fall sein. Dafür wird dann ab Mitte Mai die Kreuzung Regensburger Straße/Flutgrabenweg gesperrt – bis Ende September.

Probleme gibt es laut dem Presseamt auf NN-Nachfrage bei der Umleitung lediglich mit den „Schleichweg-Fahrern“.

