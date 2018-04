Endlich 1. Liga: ASV-Kegler im Freudentaumel

Neumarkter feiern den bisher größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte

NEUMARKT - Mit dem Ziel "Aufstieg in die 1. Bundesliga" waren die Kegler des ASV Neumarkt vor knapp sieben Monaten in die Saison gestartet. Am Osterwochenende hatten sie ihr Ziel erreicht. Nach den zweitägigen Aufstiegsspielen im oberfränkischen Bindlach konnten sie singen: "Nie mehr 2. Liga, nie mehr, nie mehr".

ASV Neumarkt 1. Liga Foto: Kerstin Neuner



Anders als die Gegner vom TSV Großbardorf, TSV 90 Zwickau und SV Geiseltal-Mücheln wollten Teammanager Danzl und Trainer Diringer das Feld bestenfalls von Beginn an anführen. So schickte man den formstärksten ASVler Johannes Arnold auf die Bahn. Dieser Plan ging jedoch nicht ganz auf, da Arnold mit Problemen ins Volle bei 561 Kegeln stoppte und so nur Mücheln hinter sich lassen konnte.

Diesen kleineren Ausrutscher bügelte Jens Weinmann aus, der auf der schwer fallenden Anlage sehr starke 596 Holz spielte und sein Team so auf Platz zwei führte. Mit Daniel Beier kam dann aus der 2. Mannschaft der erste ASV-Joker ins Spiel und er stach sofort. Während die gesamte Konkurrenz nicht über 550 Kegel kam, steuerte Beier starke 591 Kegel zur Neumarkter Führung nach drei von zwölf Durchgängen bei.

Dann aber sollte der hochkarätigste Teil kommen: Während die Gegner allesamt ehemalige Nationalspieler auf die Bahn schickten, kam für die Rot-Schwarzen der vermeintliche Nobody, Stephan Drexler. Ausgerechnet er spielte sein gewohnt sicheres und unaufgeregtes Spiel und markierte mit 601 Kegeln den Tagesbestwert. Damit machte er auf die gegnerischen Starspieler weitere wichtige Hölzer gut.

"Den Vorsprung halten"

Die erhoffte Ausgangslage nach den vier stärksten ASVlern war also geschaffen und Daniel Süss betrat mit Aufgabe, den Vorsprung zu halten, die Bahn. Mit ebenfalls starken 589 Holz ließ jedoch auch er alle hinter sich und baute den Vorsprung weiter aus. Da taten die durchwachsenen 569 Kegel von Danzl im Schlussdurchgang nur wenig weh – zumal sie sogar reichten, um das Polster auf Platz drei auszubauen.

Nach Tag 1 stand der ASV somit bei 3507 und neuem Bahnrekord – 55 Holz vor Zwickau und bereits 104 Kegel vor dem ersten Nichtaufstiegsplatz drei, belegt durch Großbardorf. Weitere elf Kegel dahinter Mücheln auch noch mit allen Chancen.

Aufstiegsspiele über zwei Tage, da nur Vier-Bahnen-Anlage

Die Taktik für den alles entscheidenden zweiten Tages war schnell gefunden: Voll offensiv lautete das Motto und wurde durch Jens Weinmann auch sofort umgesetzt. 612 Holz standen für ihn. Damit musste er nur Lars Pansa (Zwickau) mit 617 etwas ziehen lassen, ließ jedoch den Rest weit hinter sich. So könnte es mit Daniel Beier und Stephan Drexler weitergehen, hofften die Neumarkter.

Doch daraus wurde nichts: 569 von Beier und 567 von Drexler waren zu wenig, das Feld rückte wieder zusammen. Hauptverantwortlich hierfür war der Sahneauftritt von Christian Helmerich für Großbardorf mit 623 Kegeln. Nach drei Vierteln lagen die Jurastädter dennoch komfortabel in Front und Sven Neuner sollte jeden Zähler verteidigen. Schwache Volle bremsten ihn jedoch deutlich, sodass man reagierte und mit Christian Robold den nächsten Joker ins Spiel brachte – auch dieser stach.

Starke 55 Wurf brachten die Kombi Neuner/Robold noch auf 563 Kegel und hielten den Verlust in Grenzen. Dann der nächste sehr gute Auftritt von Daniel Süss und die Vorentscheidung in der Aufstiegsfrage. Souveräne 583 Kegel des ASVlers bedeuteten ein sattes Plus von 43 auf Großbardorf und somit 96 Kegel Vorsprung auf Platz 3. Trotz schwachem Spiels von Dominik Danzl reichten 538 Holz um 92 Holz über die Ziellinie zu retten.

Platz zwei reichte aus

Die Führung und den Sieg im Aufstiegsturnier holte sich auf die letzten Würfe noch der TSV Zwickau mit 6947 Kegeln vor Neumarkt mit 6939 Kegeln, Großbardorf (6847) und Mücheln (6709).

Während bei Fans und Spielern hinter den Bahnen schon Aufstiegsgesänge laut wurden, lagen sich auf der Bahn Trainer und Teammanager in den Armen. "Vor drei Jahren noch gescheitert, haben wir es jetzt gepackt und können uns auf die besten Mannschaften Deutschlands freuen," blickte Drexler noch am größten Tag seiner Kegel-Karriere auf den bittersten zurück.

Und auch Abteilungsleiter Danzl war die Erleichterung deutlich anzusehen: "Acht Jahren lang haben wir auf diesen Erfolg hingearbeitet und es ist einfach unglaublich, dass wir es jetzt endlich gepackt haben. Nächste Saison spielen wir gegen einige der weltbesten Teams wie Zerbst oder Bamberg."

