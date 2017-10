Endspurt bei der großen Rizzi-Schau

Ausstellung endet am Sonntag, 22. Oktober — Mehr als 600 Werke sind zu sehen - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntag, 22. Oktober, gibt es letztmalig von 11 bis 19 Uhr die Gelegenheit, die große Rizzi-Ausstellung in Neumarkt zu besuchen.









Die einzigartige und eigens für Neumarkt konzipierte Schau zum New Yorker Popart-Künstler James Rizzi läuft seit 1. September in den Festsälen der Residenz. Dort sind nicht nur über 600 Werke des 2011 verstorbenen Künstlers zu sehen, sondern im ersten Stock ist auch sein Loft mit Originalmöbeln und persönlichen Gegenständen nachgebaut.

Neben dem Besuch der Ausstellung kann man auch am letzten Wochenende noch an Führungen teilnehmen und in einem Shop zahlreiche Rizzi-Artikel erwerben.

Alles rund um die Ausstellung findet sich unter www.rizzi-neumarkt.de

nn