Engel fliegen zum siebten Mal durch Neumarkter Apotheken

Neumarkter unterstützen Spendenaktion für Projekt zugunsten junge Mütter in Kenia - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Jede Menge gehäkelte Engel hängen ab sofort wieder in den Dorfner Apotheken in Neumarkt. Gefertigt von kenianischen Müttern, die auf der Straße leben, werden sie in Neumarkt zugunsten des Projekts Africachild-Village in Kenia verkauft.

So sehen sie aus, die kleinen Häkelfiguren, die Glücksbringer für Käufer und Macherinnen sein können. Foto: Africachild



Fünf Euro kostet solch ein besonderer Engel. Vergangenes Jahr wurden 2200 Euro nach Kenia überwiesen. Und die Spendensumme würde jährlich wachsen, heißt es aus der Apotheke: "Apothekenchef Peter Dorfner und seine Mitarbeiter fühlen sich den jungen Frauen verbunden und viele Kunden spenden sogar während des ganzen Jahres Beträge für die Mütter."

Denn in der Region Kwale im Süd-osten Kenias finden sich im Hinterland wenig entwickelte ländliche Gebiete, in denen die soziale Lage für Frauen, insbesondere für junge Schwangere und Mütter besonders bedrohlich ist.

Aus dem sozialen Netz gefallen

Die jungen Mütter haben ihr Schicksal selten freiwillig gewählt. Die Initiative Africachild hilft. e.V. Foto: Fotos: Afriachild



Junge Mütter sind oftmals Opfer von Vergewaltigungen, Jungverheiratung oder Prostitution und haben mit einem Kind kaum Zukunftsperspektiven. Mit der Schwangerschaft fallen sie vollends durch das Netz der Restformen familiären Zusammenhalts und zwischenmenschlicher Solidarität.

Im Africachild-Village werden solche von ihren Familien verstoßene Mädchen und sehr jungen Mütter in einem Rundhütten-Dorf in der Grenzregion Kwale betreut. Aktuell um die 40 jungen Frauen.

Gemäß dem Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe erfolgt die intensive Betreuung im Village in der Akutphase, eine ambulante Nachbetreuung sichert den nachhaltigen Erfolg der Stabilisierung, Orientierung und Selbstversorgung am Wohnort der Mädchen.

Heuer werden Dächer repariert

Die Frauen sind es, die die Engel gehäkelt haben und unter anderem über die Apotheke in Neumarkt verkaufen. Das Geld der diesjährigen Spendenaktion soll helfen, undicht gewordene Dächer zu reparieren.

Das Geld komme zu 100 Prozent bei den Frauen an, heißt es von den Neumarkter Dorfner Apotheken.

Apothekerin Anja-Marie Thumann hatte das Projekt einst in der oberpfälzer Stadt bekannt gemacht, nachdem sie während ihrer Zeit in Afrika das Africachild-Team um Judith und Raimund Marz aus Augsburg kennengelernt hatte.

Letzterer sagt: "Menschenwürde für jede junge Mutter und für jedes Kind zu schaffen, können wir nur erreichen, wenn sich Menschen finden, die entschlossen gemeinsam einen Weg gehen. Im Verein Africachild sind solche Menschen vereint."

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.africachild.de. Dort finden sich auch Details zum Spendenkonto.

