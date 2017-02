Engelsgleicher Black Gospel in St. Peter

NEUMARKT - Eine Sängerin, die vor den Altar tritt, „Angels Watching Over Me“ anstimmt und dazu große goldene Engelsschwingen ausbreitet: So stimmten die „Black Gospel Angels“ ihr Publikum auf geistliche Musik der anderen Art ein.

Auch visuell eindrucksvoll: Zu Beginn des Konzerts trat eine Sängerin der Black Gospel Angels vor den Altar von St. Josef und breitete zu „Angels Watching Over Me“ goldene Engelsschwingen aus. © Foto: Martin Herbaty



Dass Chorleiterin Lady Rose Watson die Black Gospel Angels erst 2015 gegründet hat, war nicht herauszuhören. Kein Wunder – feierte die Gründerin damals doch bereits ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum, und auch ihre Mitstreiter sind mehrfach ausgezeichnete Profis, die auf dem Broadway ebenso zuhause sind wie im Studio als Sessionmusiker.

Das Quintett und seine dreiköpfige Begleitband haben sich trotz ihres kurzen Bestehens einen hervorragenden Ruf weit über die Kirchen Amerikas hinaus erarbeitet. „Wir sind die Engel Gottes, gekommen, um Euch Freude zu bringen“ – der Text von „We are God’s Angels“ war zugleich das Leitmotiv, für das Rose Watson die Zuhörer aufforderte: „Entspannt euch und habt einen schönen Abend.“

Der bot alles, was man von einem Gospelkonzert erwartet: perfekten Chorgesang, große Gesten, Showeinlagen, Tanz und Rhythmen, die auch das Publikum von den Bänken holte.

Der vielseitige musikalische Hintergrund der Black Gospel Angels machte sich zugleich immer wieder in Jazz- und Blues-Einsprengseln bemerkbar, der vertrauten Klassikern zu neuem Glanz verhalf. „Swing Low, Sweet Chariot“ kam mit einem Ragtime-Piano daher, „Walk All Over God’s Heaven“ als A-Capella-Wechselgesang. Bei „Blessed Assurance“ wurde James „Jaydee“ Lewis als Solist zum Jazz-Crooner, während Markise Hicks „Wonderful“ im Doowop-Stil mit Background-Chor präsentierte.

Durch pure Stimmgewalt riss Queen Yahna die Leute von den Sitzen: Die Gospel-Legende, Grande Dame des Chors und mittlerweile Wahlberlinerin donnerte ein „Go Tell It On The Mountain“ in die Runde, als stünde Aretha Franklin auf der Bühne, und legte ebenso dramatisch mit „Whole World in His Hand“ nach.

Markise Hicks und Karen Poole im Duett bei „Weeping May Indure For A Night“ oder Angelas Swinton-Crawford mit „Down by the Riverside“ – jede Sängerin und jeder Sänger hätte stimmlich allein den Kirchraum füllen können. Doch Gospel lebt auch vom Mitmachen, und so forderten Rose Watson und ihre Mitstreiter die Zuhörer zum Mitklatschen und Mitsingen auf. Erst zaghaft, doch zunehmend begeisterter stimmten denn auch viele in die Refrains ein.

Es zeugt von der Professionalität der Musiker, dass der Funke schnell übersprang, trotz der Herausforderungen der Josefskirche: Aufgrund der Akustik und der beengten Platzverhältnisse mussten die Black Gospel Angels nicht nur mit der Technik improvisieren; Band und Chor mussten sich auch stimmlich stark zurücknehmen, damit es nicht zu sehr hallte.

War das Publikum nun warmgespielt, ging es im zweiten Teil des Abends noch druckvoller zur Sache. Zuerst gab Queen Yahna mit „How I Got Over“ Vollgas. „Kumbaya“ startete als Calypso-artige A-Capella-Nummer, bevor alle Angels einstiegen. „Yes, Jesus Loves Me“ geriet zum lässigen Jazz-Song, der auch zum Mitsingen animierte.

Mit idealer Balance zwischen stampfenden Rhythmen und ruhigen Balladen hielten die Musiker den Spannungsbogen bis zum Schluss. Beim schwungvollen „By and By: When The Morning Comes“ konnten die fünf Sängerinnen und Sänger noch einmal alle in Solopartien glänzen. Mit „Oh Happy Day“ als Zugabe entließen die Black Gospel Angeles schließlich ihr Publikum in den Sonntagabend.

MARTIN HERBATY

