Englische Woche bei Neumarkter Adlern auf Kufen

Neumarkter Puckjäger haben drei Ligaduelle in fünf Tagen — Eagles 2 laden zu Testspiel auf den Festplatz - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Üblicherweise wird der Begriff "englische Woche" eher mit dem Fußball in Verbindung gebracht. Im Eishockeysport ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass zwei oder drei Spiele pro Woche stattfinden. Doch in der DNHL geht es eigentlich etwas gelassener zu und da für die Eagles vier Spiele innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm stehen, ist diese Redewendung durchaus auch beim Kufensport angebracht.

Im Finale um die Meisterschaft der DNHL4 schlugen die Eagles im vergangenen Frühjahr die Hurricans. Am Montag kommt es in Nürnberg zur Neuauflage des Eishockey-Krachers. Foto: Dominik Wastl



Neben drei Ligaspielen der ersten Mannschaft ist auch ein Freundschaftsspiel der zweiten Mannschaft im Spielplan der Eagles zu finden.

Beim ersten der insgesamt vier Spiele laden am Samstagabend um 20 Uhr die "Kulmbach Lions" auf ihre fränkische Freieisfläche ein und das Spiel kann definitiv mit Spannung erwartet werden. Zwar trafen die beiden Mannschaften noch nie in einem Ligaspiel aufeinander, aber es gab bereits Begegnungen bei Turnieren.

Hier behielten die "Löwen" meist die Oberhand und auch deren aktuelle Serie mit vier Siegen aus vier Spielen macht den Tabellenführer der Liga zum klaren Favoriten. Aber die Adler wollen den weiten Weg nach Kulmbach sicher nicht umsonst auf sich nehmen und möchten an den erfolgreichen Saisonauftakt vor knapp drei Wochen anknüpfen.

Nach dem Topspiel bleibt nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Denn bereits am Sonntag findet ein Freundschaftsspiel der Eagles 2 auf heimischem Eis statt. Zu Gast auf der Freieisfläche am Neumarkter Festplatz sind ab 19.30 Uhr die Nürnberg Knights, ebenfalls mit dem zweiten Team.

Und schon am Montag geht es dann für die erste Mannschaft der Neumarkter zum nächsten "Kracher" nach Nürnberg. Um 18.15 Uhr wartet mit den "Nürnberg Hurricans" ein alter Bekannter auf die Adler und so kommt es in der Nürnberger Arena zur Neuauflage des letztjährigen DNHL4-Meisterschaftsfinales.

Heimpremiere am Mittwoch

Bei jenem Aufeinandertreffen gingen die Neumarkter als Sieger und damit DNHL4-Meister vom Eis, dementsprechend werden die Hurricans alles daran setzen, sich jetzt mit einem Sieg ihrerseits zu revanchieren. Die Franken stehen momentan mit zwei Siegen aus drei Spielen in der Tabelle direkt vor den Eagles.

Zum Abschluss der "englischen Woche" darf sich am Mittwoch, 20. Dezember dann endlich auch die "A-Auswahl" der Adler beim ersten Heimspiel der Saison vor eigenem Publikum präsentieren. Um 20 Uhr gastiert der ESV Würzburg 1b auf der Freieisfläche auf dem Neumarkter Volksfestplatz.

Eine Prognose für dieses Spiel ist schwierig, denn mit den Unterfranken kreuzen die Adler zum ersten Mal die Schläger. Mit drei Siegen aus fünf Spielen sind die Würzburger aber offensichtlich dem Mittelfeld zuzuordnen und so sollten beide Mannschaften auf Augenhöhe sein, was ebenfalls ein knappes und spannendes Spiel verspricht.

Zu den Auswärtsspielen, aber vor allem auch zu den beiden Heimspielen, sind Fans und Eishockeybegeisterte herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

nn