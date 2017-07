"Enkel" wollte 30.000 Euro

Parsberg: Geldübergabe gerade noch verhindert - vor 32 Minuten

PASRBERG - Ein junger Anrufer wollte eine ältere Frau im Raum Parsberg mit dem Enkeltrick abzocken, was Zeugen aber gerade noch verhinderten.

"Rat mal, wer dran ist": Mit dieser Eröffnung arbeiten die Betrüger, die mit dem Enkeltrick Geld von meist älteren Menschen abzocken wollen. © Arno Burgi, dpa



"Rat mal, wer dran ist": Mit dieser Eröffnung arbeiten die Betrüger, die mit dem Enkeltrick Geld von meist älteren Menschen abzocken wollen. Foto: Arno Burgi, dpa



Einer älteren Dame im Raum Parsberg wurde von einem jungen Mann am Telefon vorgegaukelt, er sei ein Verwandter. Er kündigte einen Besuch an: er wollte zum Kaffee vorbeikommen und würde auch Kuchen mitbringen. Bei dieser Gelegenheit bat er auch um 30.000 Euro, da er eine Wohnung ersteigert habe. Er brauche das Geld kurzfristig zur Überbrückung, da er erst am nächsten Tag an sein Geld rankomme, er sich aber durch die sofortige Zahlung einen nicht unerheblichen Betrag einsparen könne.

Aufgrund aufmerksamer Zeugen kam es nicht zur Übergabe des Geldes. Die Polizei warnt daher erneut vor Betrügern, die mit dem so genannten „Enkeltrick“ telefonisch eine Verwandtschaft vortäuschen und so vertrauensselige Menschen um ihr Erspartes bringen. Erstes Warn-Merkmal ist, dass sich der Anrufer nie vorstellt, sondern immer nachfrägt: „Rate mal wer dran ist.“

nn