Entscheiden Neumarkts Bürger über Wasserfilter?

NEUMARKT - Die beiden Flitz-Stadträte Dieter Ries und Johann Georg Gloßner wollen die Bürger entscheiden lassen: Sie beantragen in einem Schreiben an OB Thomas Thumann und den gesamten Stadtrat die Durchführung eines Ratsbegehrens über die Wasserenthärtung/Nanofiltration des Neumarkter Trinkwassers.

Die Diskussion um die Wasserenthärtung in Neumarkt geht weiter. © F: Distler



Seit dem Anschluss des Fernwasserbezugs aus dem Beratzhausener Raum stehe die Frage der Reinheit des Trinkwassers und der Härte des Trinkwassers im besonderen Fokus der Bürger. Viele Bürger hätten die zugenommene Härte des Wassers an der nun verstärkt auftretenden Verkalkung der Geräte bemerkt. Geräte, die man bisher selten entkalken musste, müssten nun alle zwei bis drei Wochen entkalkt werden.

"Natürlich kann sich jeder eine Enthärtungsanlage einbauen lassen. Dies hätte jedoch neben den hohen vielfachen Kosten für den Einzelnen auch eine hohe Belastung der Umwelt mit Salzen zur Folge", so das Schreiben. Deutlich sinnvoller wäre eine zentrale Enthärtungsanlage bei den Stadtwerken.

Nach Flitz-Ansicht sei es aber alleine mit einer Enthärtung nicht getan: "Das Wasser der Laber-Naab-Gruppe stammt aus einer überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche aus dem für Fremdstoffe durchlässigen Karst. Damit gelangen Rückstände von Spritzmitteln, Rückstände aus der Tier- und Humanmedizin sehr schnell in den Trinkwasserkörper. So ist das seit über 20 Jahren verbotene Spritzmittel Atrazin dort in so hohen Konzentrationen im Grundwasser, dass die Laber-Naab-Gruppe vor Gericht dazu gezwungen wurde, eine Aktivkohlefilteranlage einzubauen".

"Zentrales Thema"

Jedoch, so Ries und Gloßner, filtern Aktivkohlefilter nicht alle diese Fremdstoffe heraus. Dies hänge im wesentlichen von der Wasserlöslichkeit und Polarität der Stoffe ab. Eine Nanofiltration würde auch all diese Stoffe einschließlich anderer Spurenstoffe im Wesentlichen herausfiltern. Bei der Klärung dieser Frage handle es sich um ein zentrales Thema, das alle Bürger angeht. Aus dem Grund sollte nicht der Stadtrat alleine darüber befinden, ob und wie das Trinkwasser künftig behandelt wird. Im Sinne von Offenheit, Transparenz und Bürgermitwirkung sollten die Bürger selbst darüber entscheiden, wie hier künftig verfahren wird.

Flitz stellt deshalb folgenden Antrag: "Der Stadtrat möge beschließen, die Verwaltung wird beauftragt, mittels eines Fachbüros und in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Kommunen und Wasserzweckverbänden, welche solche Anlagen schon in Betrieb haben, eine Kosten- und Machbarkeitsstudie mit Vor- und Nachteilen erstellen zu lassen. Diese Studie soll innerhalb eines halben Jahres vorliegen. Im Anschluss daran und nach neutraler Information der Bürger soll umgehend ein Ratsbegehren mit dem Inhalt erfolgen, welche Lösung von den Bürgern gewünscht wird. Hierzu hat die Verwaltung eine abstimmungsfähige, aber neutrale Fragestellung dem Stadtrat und damit in der Folge den Bürgern vorzulegen".

