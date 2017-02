Entspannt erziehen mit "Koki"

NEUMARKT - Das „Koki-Netzwerk frühe Kindheit“ geht in eine neue Runde. Die Beratungsstelle des Kreisjugendamtes für Familien, Alleinerziehende und werdende Mütter bietet mit seinen Netzwerkpartnern auch im Jahr 2017 wieder ein informatives sowie anregendes Elternprogramm an.

Landrat Willibald Gailler ist stolz auf das Netzwerk für frühkindliche Förderung im Landkreis. Zusammen mit der Fachstelle im eigenen Haus und Vertretern der Netzwerkpartner stellte der Landkreischef das neuen Koki-Programm vor. © Foto: Damm



Die acht Koki-Partner stellen fachkundige Referenten zu den drängendsten Fragen der Erziehung. Die 16 Kurse für Eltern mit Kindern bis zehn Jahren können über die jeweiligen Koki-Beauftragten in allen Landkreisgemeinden gebucht werden und werden dann auch vor Ort gehalten. Für die Teilnehmer sind sie wie immer kostenlos.

Koki-Fachkraft Michaela Bauer berichtete im Büro von Landrat Willibald Gailler von der großen Zufriedenheit der 152 Teilnehmer im vergangenen Jahr. Fast alle hätten die Kurse im Anschluss mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. „Auch die kleinen Gruppen haben sich bewährt“, sagte die Sozialpädagogin, eine von insgesamt vier Teilzeitkräften der Koordinationsstelle am Landratsamt. Ihre Kolleginnen sind Beate Lang, Dagmar Landsberger und Anita Buchner.

Zu den Kursen: Die Jugendhilfestation der Rummelsberger gibt Tipps für mehr „Spaß am Lernen“. Gottfried Jäger von der Psychologischen Beratungsstelle der Caritas stellte drei Kurse zu den Themen Kinderängste, Selbstsicherheit und „Freiheit in Grenzen“ vor. Wie viel Smartphone und Computer für Kinder bis sechs Jahre gut sind, erörtert die Lebenshilfe Neumarkt.

Die Neumarkter Außenstelle von „Donum Vitae“ ist mit zwei Kursen vertreten: mit einer psychologischen Vorbereitung schwangerer Frauen aufs Elternsein und pragmatischen Anregungen für Schlafen, Spielen und Essen im Kleinkindalter. Die Diakonie Neumarkt stellt Eltern die Frage: „Hetzt du noch oder entspannst du schon?“

Die Ehe- und Familienberatungsstelle des Bistums Eichstätt bietet „Glückliche Familie – wie geht das?“ und – ausgerichtet auf ältere Kinder – einen Kurs zur Familie als starkes Team an. Weitere, bewährte Kurse zu den Themen Fieber & Co., Geschwister, Familiensysteme, Trotzphasen und Lernen in der Schule steuern das Evangelische Bildungswerk (EBW) und die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) bei.

Das Programm findet man hier. Die Koordinationsstelle am Landratsamt Neumarkt ist telefonisch erreichbar von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr unter Telefon (0 91 81) 4 70-1 11.

