Erfolgreiche Bomben-Entschärfung bei Regensburg

Sperrung auf der A3 wieder aufgehoben - Anwohner können zurück - vor 36 Minuten

REGENSBURG - Am Dienstag wurde bei Sondierungen in Regensburg im Bereich Leibnitzstraße/Eisackerstraße, unmittelbar an der Autobahn, eine Fliegerbombe gefunden. Um circa 20.45 Uhr durften dann alle Beteiligten aufatmen: Die Entschärfung war erfolgreich, wie die Polizei bestätigen konnte.

Die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Weltkriegs-Bombe erfolgte durch Spezialisten einer dafür zuständigen Firma. Zum Schutz der Bevölkerung wurde um den Fundort herum eine Sicherheitszone mit einem Radius von 300 Metern festgelegt.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst begannen ab 19 Uhr mit der Evakuierung des betroffenen Areals. Zudem war die A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Neutraubling ab 20 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt.

Nach Abschluss der Evakuierung um 20 Uhr konnten die Spezialisten mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Circa 45 Minuten später bestätigte die Polizei Oberfranken, dass die Entschärfung erfolgreich gewesen sei. Die Sperrung auf der A3 wurde daraufhin wieder aufgehoben. Aufgrund des niedrigen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Rückstaus und die Lage normalisierte sich rasch.

#UPDATE zum #Bombenfund! Die Bombe wurde erfolgreich entschärft!

Die Sperrungen sind aufgehoben. In d. Leibnitzstraße kann es noch zu Behinderungen kommen.

Anwohner können wieder zurück.



Wir bedanken uns für Euer Verständnis u. wünschen einen schönen Abend u. eine gute Nacht. — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) 21. August 2018

Der Artikel wurde am 21. August 2018 um 21.28 Uhr aktualisiert.

