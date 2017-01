Erinnerungen aus 60 Jahren SV Postbauer

SVP feierte an seinem Gründungstag den Jahresabschluss — Großes Festwochenende folgt im Juli - vor 4 Stunden

POSTBAUER-HENG - Der SV Postbauer hat an seinem Gründungstag 60-Jähriges und Jahresabschluss gefeiert. Vom 14. bis 21. Juli 2017 wird ein Festwochenende mit Jubiläumsturnier, Gemeindepokal, politischem Frühschoppen und Festabend stattfinden.

Über 100 Geehrte bedeuteten: volles Haus beim SV Postbauer. © Foto: Resi Heilmann



Über 100 Geehrte bedeuteten: volles Haus beim SV Postbauer. Foto: Foto: Resi Heilmann



Beim Jahresabschluss standen Ehrungen der Gründungsmitglieder und langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Im Hintergrund spielte die Band Covercousti-X und eine Bilderschau rief Erinnerungen wach.

Peter Riedel, 3. Vorsitzender, führte durch den Abend und begrüßte auch Bürgermeister Horst Kratzer mit Stellvertreter Günther Eckstein. Kratzer dankte für die Arbeit, die im Verein geleistet werde: „Ihr habt eine tolle Anlage hier mit einem breitgefächerten Angebot.“ Er kündigte an, dass die Marktgemeinde die Jugendförderung anheben werde, obwohl man die Sporthalle gebaut habe.

Erster Vorsitzender Volker Reimann erinnerte unter dem Motto „Der SV Postbauer im Wandel der Zeit“ an die Entstehung des SV Postbauer, der am 29. Dezember 1956 gegründet wurde. Vor 60 Jahren war es ein reiner Fußballverein, erst im Laufe der Jahre kamen andere Abteilungen dazu. Mit zehn Sparten und über 20 Sportarten sei der SV Postbauer in vielen Trendsportarten ein Vorreiter gewesen.

Höhepunkte in 60 Jahren waren die Spiele gegen die Bundesligisten VfL Bochum mit 3500 Zuschauern und Werder Bremen mit 1700 Zuschauern. In Erinnerung blieben auch Auftritte der Fitnessdamen bei der Landesgartenschau und BLSV-Galas in Neumarkt.

Ein Zusammenschluss mit dem Henger SV scheiterte 1994. Ein Jahr später wurde in einer bewegten Mitgliederversammlung der Bau eines neuen Sportheims inklusive Sportgaststätte, Tennisplätzen und zwei Kegelbahnen beschlossen. Im April 1996 erfolgte der erste Spatenstich und schon drei Monate später wurde das Richtfest gefeiert. Es wurden 39 130 freiwillige Arbeitsstunden geleistet.

Unter Reimanns Führung seit 1987 wurden insgesamt 1 542 000 Euro investiert. Diese Investitionen wurden von BLSV, Landkreis und Gemeinde gefördert. Mit Fußballabteilungsleiter Siegfried Hirschmann und Rückkehrer Jürgen Bayer kam der Erfolg im Fußball mit zweimaligem Aufstieg zurück.

Auch Hirschmann dankte seinem Team und hatte für jeden ein Präsent. Anschließend ehrten Reimann mit seinen Stellvertretern Wolfgang Roider und Peter Riedel sowie Bürgermeister Kratzer langjährige Mitglieder für ihre Treue zum SV Postbauer.

Für ihre Vereinsarbeit wurden geehrt: Annette Hirschmann und Dorothee Hörmann (10 Jahre) sowie Annelies Rössler, Michael Siegert (25 Jahre und Ursula Knelz (40 Jahre).

Zu Ehrenmitgliedern wurden Ernst Reimann und Michael Siegert, der seit seiner aktiven Zeit als Torwart bis jetzt mit 80 Jahren noch als Torwarttrainer aktiv ist.

Die Ehrungen

15 Jahre: Georg Holzammer, Erwin Schneider, Lea Mederer, Stilla Mederer, Marius Mederer, Dieter Kittel, Fabian Fischer, Benjamin Fischer, Sigrid Fischer, Martin Sandmair, Werner Wittmann, Ute Nauhardt, Elbrus Lij, Jürgen Rupprecht, Philipp Rupprecht, Katharina Rupprecht, Traude Röll, Pascal Döllinger, Anni Sellerer, Lea Brunner, Harald Leichtmann, Marion Leichtmann, Maximilian Martin, Jana Müller, Helga Bradl, Gerhard Eichl, Monika Eichl, Erich Fischer, Dieter Flachsbarth, Ingeborg Flachsbarth, Friedrich Frank, Julian Friedl, Stefan Friedrich, Monika Gärtner, Franz Haas, Heidi Haas, Johannes Härteis, Wolfgang Hauptfleisch, Rudolf Hölzle, Helmut Kontny, Werner Kring, Erika Kunder, Johann Münch, Barbara Paukert, Wolfgang Pröbster, Maria Pröbster, Günter Reeg, Dagmar Rupprecht, Maximilian Saager, Petra Wende.

25 Jahre: Annelies Rössler, Michael Siegert, Axel Blume, Petra Klötzer, Michaela Hunner, Veit Dennert, Axel Blume sen., Andreas Walter, Erika Eckersberger, Michael Hollweck, Christian Holzammer, Martin Holzammer, Andreas Pscheidl, Tobias Wolfsteiner, Alarich Wunde, Christopher Link, Angelina Link, Josef Meier.

30 Jahre: Inge Ernst, Kerstin Gärtner, Jutta Seeber, Elga Schmidt, Annemaria Maier, Georg Martin, Karola Ossig, Thomas Marx, Johann Peipp, Marina Sedat.

40 Jahre: Edith Hirschmann, Barbara Sommer, Irmgard Wanicki, Reinhard Brandl, Wolfgang Danninger, Michael Schauer, Konrad Kellermann, Barbara Haubenschild, Günther Eckstein, Siglinde Gröber, Johanna Hentschel, Siegfried Hirschmann, Erich Hopf, Anna Hopf, Helmut Kaindl, Norbert Kellermann, Ursula Knelz, Gertrud Lux, Gertraud Reimann, Helga Siegert, Heidi Vögele, Elvira Wegerer, Elisabeth Winter.

50 Jahre: Hans Holzammer.

55 Jahre: Ernst Reimann, Xaver Häring, Otto Seidl, Willi Winter, Volker Reimann.

60 Jahre: Hans Eichl, Ernst Feyerabend, Karl Gärtner, Ernst Göhring, Werner Gröber, Hermann Hopf, Josef Keiml, Rudolf Kipferler, Kurt Meier, Georg Pirner, Franz Siegert, Michael Siegert, Franz Sturm, Ludwig Sturm, Georg Wegerer.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt: Ernst Reimann, Michael Siegert.

RESI HEILMANN