Erkundungstouren durch Klöster und Burgen

Diverse Gebäude werden am Tag des offenen Denkmals wieder für die breite Bevölkerung zugänglich gemacht - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Der nächste Tag des offenen Denkmals naht und wieder sind einige Gebäude aus dem Landkreis oder in der nächsten Umgebung dabei: Am Sonntag, 10. September, lohnt sich ein Ausflug nach Berg, Neumarkt oder auch nach Mittelfranken.

Wenn die Wolfsteinfreunde durch „ihre“ Burgruine führen, dann nicht in zivil, sondern stilecht in historischen Gewändern. © Archivfoto: Wolfsteinfreunde/oh



Wenn die Wolfsteinfreunde durch „ihre“ Burgruine führen, dann nicht in zivil, sondern stilecht in historischen Gewändern. Foto: Archivfoto: Wolfsteinfreunde/oh



Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals, der heuer unter dem Titel "Macht und Pracht" steht, beteiligt sich die Stadt Neumarkt diesmal mit dem ehemaligen Kapuzinerkloster samt Brauereigebäude, das von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden kann.

In Gnadenberg darf man das ehemalige Brigittenkloster besuchen. © F.: Distler



In Gnadenberg darf man das ehemalige Brigittenkloster besuchen. Foto: F.: Distler



Zudem gibt es von 11 bis 15 Uhr zu jeder vollen Stunde Führungen durch den Gebäudekomplex. Die Evangelische Kirche hat das 1627 errichtete, ehemalige Kloster, Kapuzinerstraße 4-5 in Neumarkt, saniert und zu ihrem neuen Gemeindezentrum umgebaut.

Die Stadt hat unterdessen den Gebäudeteil der ehemaligen Brauerei, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dazugekommen war, saniert und darin einen Veranstaltungsraum geschaffen.

Bei der Einweihung des neuen Gemeindezentrums am 26. November 2016 zeigten sich die anwesenden Gäste voll des Lobes über das, wie es Oberbürgermeister Thomas Thumann nannte, "städtebauliche Juwel".

Nicht allzu weit vom ehemaligen Kapuzinerkloster entfernt liegt die Burgruine Wolfstein (Wolfsteinbergweg in Neumarkt): Auch sie ist am Tag des offenen Denkmals wieder mit Führungen (von den Wolfsteinfreunden; nach Bedarf) zwischen 11 und 17 Uhr zu ergründen.

Der Klostersaal in der Kapuzinerstraße in Neumarkt wird am Tag des offenen Denkmals vermutlich nicht so leer sein wie auf dem Foto – sehenswert ist er aber allemal. © Archivfoto: Fritz-Wolfgang Etzold



Der Klostersaal in der Kapuzinerstraße in Neumarkt wird am Tag des offenen Denkmals vermutlich nicht so leer sein wie auf dem Foto – sehenswert ist er aber allemal. Foto: Archivfoto: Fritz-Wolfgang Etzold



Erbaut worden war sie einst von den Herren von Wolfstein (erstmals 1120 belegt), nach einigen Besitzerwechseln, begann im 17. Jahrhundert der Verfall – zahlreiche Steine der alten Burg wurden zum Beispiel auch für den Bau des Kapuzinerklosters genutzt, wo sie heute noch sichtbar sind.

Die Ruine selbst besteht heute aus dem trapezförmigen Grundriss der Hauptburg, Gräben, Teilen der Ringmauer, des romanischen Bergfrieds und der Burgkapelle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Ein weiteres Kloster gibt es in Gnadenberg (Gnadenberger Straße in Gemeinde Berg) zu bewundern: Die Brigittische Doppelklosteranlage war 1426 von Pfalzgraf Johann I. und seiner Gemahlin Katharina gegründet und während des 30-jährigen Kriegs 1635 von schwedischen Truppen in Brand gesetzt und zerstört worden.

Im Jahr 2015 folgte die Instandsetzung mit Ausstellung und Kräutergarten als Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Hat das Kloster sonst zwischen April bis 15. Oktober samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ist es am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Kulturhistorische Verein Gnadenberg bietet von 10.30 bis 16.30 Uhr stündlich Führungen an.

Wer einen Blick über den Tellerrand – oder besser die Landkreis-Grenze – werfen möchte, wird mit offenen Denkmälern auch in Mittelfranken fündig: Während zum Beispiel die Burg Wolfstein in Neumarkt eine Ruine ist, ist die Burg Grünsberg (Grünsberger Straße in Altdorf) erhalten. Sie wurde 945 nach Christus errichtet – an Stelle eines Wehrturms gegen den Einfall der Ungarn in jener Zeit. Und obwohl sie ein Brand 1503 zerstörte, wurde sie 1530 wieder aufgebaut, später umgebaut und erweitert.

Am Tag des offenen Denkmals gibt die Stromer-Stiftung von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr halbstündliche Führungen durch die Burgkapelle und zum hydraulischen Widder.

Burgfräulein und Ritter könnte es unterdessen auf die Burg nach Burgthann ziehen: Dort finden sich in der Burgstraße 1 Teile der mittelalterlichen Amtsburg mit Befestigungsmauer, Torhaus, Bergfried und Burgkapelle.

Reste des Palas mit Nebengebäuden stammen im Kern aus dem 12. Jahrhundert, ein Wiederaufbau erfolgte im 16./17. Jahrhundert und der Fachwerkbau mit Pultdach ist aus dem 18. Jahrhundert. Mitglieder der "Fördergemeinschaft Burg Burgthann" führen nach Bedarf Besucher am Tag des offenen Denkmals zwischen 130 und 16.30 Uhr herum.

Wer keine Lust auf Klöster oder Burgen hat: In Allersberg öffnet am Sonntag, 10. September, das Gilardihaus. Der Eichstätter Hofbaumeister Gabriel de Gabrieli hat den elf-achsigen, barocken Palaisbau mit Mansardenwalmdach und dreiachsigem, übergiebeltem Mittelrisalit einst für den Drahtfabrikanten Johann Jacob Gilardi erbaut. Letzterer hatte ab Ende des 19. Jahrhunderts den Schwerpunkt seiner Manufaktur, die bis 2006 betrieben wurde, auf die Christbaumschmuckfertigung verlagert.

Der Kernbau des Gilardihauses von 1723-28 ist bis auf wenige Veränderungen komplett erhalten. Sonst ist das Anwesen nicht zugänglich, am Tag des offenen Denkmals hat es von 13 bis 17 Uhr geöffnet und es gibt um 14 Uhr eine Führung durch Bernhard Böckeler vom "Verein zur Sanierung und Förderung des Gilardi-Anwesens Allersberg".

Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals und beteiligten Gebäuden in ganz Deutschland gibt es auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de.

nn/aha