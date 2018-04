Erneut Motorradunfall in „Serpentinen“ bei Hohenfels

HOHENFELS/GROSSBISSENDORF - An der gleichen Stelle bei Großbissendorf, an der bereits am Samstagnachmittag ein 51-jähriger Motorradfahrer in den "Serpentinen" stürzte, verunglückte am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in eine Klinik geflogen. Foto: News5



Der junge Mann fuhr mit seiner 125er-Honda auf der Staatsstraße 2234 von Hörmannsdorf in Richtung Hohenfels. Zwischen Tor 5 des Truppenübungsplatzes und Großbissendorf kollidierte er in einer Linkskurve mit der rechten Leitplanke.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen werden. An seinem Leichtkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Feuerwehren aus Hohenfels und Großbissendorf sowie die US-Feuerwehr waren im Einsatz.

