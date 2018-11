Ernst-Herbert Pfleiderer wird Neumarkter Ehrenbürger

Würdigung des kulturellen und sozialen Engagements - vor 26 Minuten

NEUMARKT - Ernst-Herbert Pfleiderer, der heuer seinen 75. Geburtstag feierte, wird neuer Ehrenbürger der Stadt Neumarkt.

Ernst-Herbert Pfleiderer wird Ehrenbürger von Neumarkt. © Hubert Bösl



Ernst-Herbert Pfleiderer wird Ehrenbürger von Neumarkt. Foto: Hubert Bösl



Der Stadtrat will ihn für seine "herausragenden Verdienste als Förderer, Sponsor und Unterstützer von kulturellen und sozialen Initiativen" ehren. OB Thumann wird die Auszeichnung im Rahmen der Weihnachtssitzung des Stadtrates am 18. Dezember im Foyer des Reitstadels an Ernst-Herbert Pfleiderer überreichen.

Der Diplomkaufmann war nicht nur lange Jahre für die gleichnamige Firma aktiv im Einsatz, er habe sich dazu im kulturellen Bereich tatkräftig engagiert und um die Stadt verdient gemacht.

Mit seiner "beispielhaften kulturellen Privatinitiative" habe er 1981 die Neumarkter Konzertfreunde mit gegründet und wurde erster Vorsitzender. Bisher wurden 342 Konzerte im Reitstadel veranstaltet. "Die erfolgreiche Geschichte des Reitstadels ist eng mit ihm verbunden", so Thumann. "Dass hochrangigste Künstler und Besucher aus Deutschland und weit darüber hinaus nach Neumarkt kommen, ist ihm zu verdanken."

Pfleiderer sei Mäzen der Kultur. Mit seiner Stiftung fördere er etwa die Internationale Meistersinger Akademie Neumarkt (IMA) mit, er ist Vorsitzender des Kuratoriums der Lothar und Christel Fischer Stiftung.

Außerdem hat er bei der Firma Pfleiderer den Wettbewerb "Jugend forscht" als förderwürdig erkoren, so hat die Pfleiderer AG die Patenschaft für den Wettbewerb in der Oberpfalz übernommen.

nn