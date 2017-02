Erst helfen, dann berauben: Böses Erwachen für Regensburger

Mann hatte sich aus Wohnung ausgesperrt - Stundenlanger Filmriss - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Der 40-jährige Regensburger war bestimmt erleichtert, sich den Schlüsseldienst zu sparen, als er sich ausgesperrt hatte. Deshalb lud er seine Helfer auf ein Bier in seine Wohnung ein. Doch leider waren die vermeintlichen Retter plötzlich gar nicht mehr so hilfsbereit.

Ein 40-jähriger Regensburger erschien am Freitag bei der Polizeiinspektion Süd und teilte mit, dass er sich am Dienstag in den Abendstunden aus seiner Wohnung in der Klenzestraße ausgesperrt hatte. Drei zufällig vorbeikommende Männer halfen ihm, seine Terrassentüre zu öffnen, um wieder in die Wohnung zu gelangen.

Als kleines Dankeschön, lud der Wohnungseigentümer die hilfsbereiten Männer auf ein Bier in seine Wohnung ein. Als er nach einem Toilettenbesuch erneut ein Bier trank, hatte er einen stundenlangen Filmriss.

Nachdem er wieder aufwachte, musste er feststellen, dass aus seiner Wohnung mehrere Elektrogeräte im Wert von etwa 400 Euro fehlten. Die unbekannten "hilfsbereiten Herren" waren nicht mehr vor Ort.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle drei waren circa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer der Täter hatte mittellange Haare und war schlank. Ein weiterer Täter war kräftiger und hatte wellige hellbraune Haare. Der Dritte Täter wurde ebenfalls als schlank beschrieben.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0941/5026-2888.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fw

Mail an die Redaktion