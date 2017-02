Erste Liste gegen das Ganzjahresbad ist schon voll

Neumarkter können sich noch bis kommenden Freitag eintragen - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Noch bis zum kommenden Freitag liegen in Neumarkter Geschäften Unterschriftenlisten aus, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Ablehnung gegen ein Ganzjahresbad auf dem Gelände des Freibades bekunden können. Wo sie bereits voll sind, sorgen die Initiatoren rechtzeitig für Nachschub.

Die Gegner des Ganzjahresbads haben ihre Ankündigung wahr gemacht. In vielen Neumarkter Geschäften liegen Listen aus, in denen man seine Meinung mit einer Unterschrift deutlich machen kann. © Foto: Edgar Pfrogner



Die Gegner des Ganzjahresbads haben ihre Ankündigung wahr gemacht. In vielen Neumarkter Geschäften liegen Listen aus, in denen man seine Meinung mit einer Unterschrift deutlich machen kann. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Helga Hartmann ist mit dem Start der Unterschriftensammlung zufrieden. Eben erst hat sich die Neumarkterin bei der Metzgerei Walk in der Mariahilfstraße zwei volle Blätter abgeholt. "Es sind über 80 Unterschriften drauf. Da kommt also schon was zusammen."

Die Mitinitiatorin der Aktion, die eine Bürgergruppe im Zuge der viel diskutierten Parkplatzfrage rund um das künftige Ganzjahresbad gestartet hatte, versorgte die Metzgerei umgehend mit einer neuen Liste. Es soll ja keine Unterschrift verloren gehen. Noch bis zum Ende der kommenden Woche könnten sich Gegner des geplanten Standortes in den Geschäften eintragen, sagt Helga Hartmann. Dann werden alle Listen eingesammelt und im Rathaus abgegeben.

Was dann passiert? "Mal schaun", sagt sie. Als Testlauf für ein Bürgerbegehren sieht sie die Sammlung nicht. Für ein Bürgerbegehren müssten die Aktivisten in einer Stadt von der Größe Neumarkt weit mehr als 2000 Unterschriften sammeln. Zudem fehlt in den ausgelegten Listen die vorgeschriebene, mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragestellung. Darin werden indessen Argumente für die Ablehnung des Standorts angeführt.

So oder so: Hartmann möchte dem Stadtrat einfach nur klar machen, dass eine nicht geringe Zahl der Neumarkterinnen und Neumarkter katastrophale Zustände rund ums Ganzjahresbad befürchtet. Ob die Initiative noch etwas bewirken kann oder schon zu spät kommt, wisse sie nicht: "Man hört mal so und mal so."

nd