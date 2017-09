Erste Punkte für die Jura-Ringer

Landesliga: WKG Neumarkt/Feucht bezwingt TSV Zirndorf mit 20:13 - vor 1 Minute

NEUMARKT - In einem spannenden Kampf besiegten die Ringer der WKG Neumarkt/Feucht den TSV Zirndorf mit 20:13 und fuhren damit die ersten Punkte in der Landesliga Nord ein.

Christian Grasruck legte gleich zu Beginn den Grundstein für den ersten ASV-Erfolg. © Foto: jt



Damit tauschte der ASV in der Tabelle den Platz mit den Mittelfranken und steht nun auf Platz fünf. Zwar musste Coach Armin Prantl diesmal auf Punktesammler Arthur Wiebe verzichten, konnte aber trotzdem erstmals in der Saison eine volle Mannschaft auf die Matte bringen .

86 kg, klassisch: Der Zirndorfer Dominik Mastronicola versuchte, Christian Grasruck durch stürmische Angriffe unter Druck zu setzen. Der wiederum konterte diese geschickt und punktete seinerseits. Am Ende der zweiten Runde siegte der ASVler mit 13:2 Punkten überlegen (Stand: 3:0).

57 kg, Freistil: Im Express-Verfahren brachte Markus Felber den jungen TSVler Islam Kerimov mit seinem ersten Angriff auf die Schultern (7:0).

130 kg, klassisch: Tobias Schmid rang sehr konzentriert gegen den Zirndorfer Routiner Tim Kerscher. In den letzten 30 Sekunden der zweiten Runde nahm Kerscher dem Neumarkter mit einem Schleuderer vier Punkte ab. Am Ende musste Schmid eine 2:6-Punktniederlage einstecken (7:2).

61 kg, klassisch: Nichts zu bestellen hat im Anschluss ASVler Marco Weixelbaum, der gegen Sajmund Salev nach einem Kopfzug in der ersten Runde auf die Schultern musste (7:6).

98 kg, Freistil: Kampflos gingen die Punkte hier an Thomas Kreml, denn die Gäste ließen die Klasse unbesetzt (11:6).

66 kg, Freistil: Der Woffenbacher Daniil Eberhardt und Enes Cakirgöz lieferten sich einen harten Fight. Jeder Angriff wurden von beiden bis ins Letzte ausgerungen, wobei der ASVler die erste Runde komplett für sich holte und hier 6:0 führte. Am Ende sicherte sich Eberhardt mit einem 8:3-Sieg wichtige zwei Mannschaftspunkte (13:6).

80 kg, klassisch: Viktor Reimann musste sich im anschließenden Mittelgewichtskampf dem überlegenen Zirndorfer Sebastian Persch vorzeitig geschlagen geben (13:10).

71 kg, klassisch: ASV-Trainer Armin Prantl trat gegen den defensiv ringenden Rufat Ibrahimov an. Er spielte seine ganze Routine aus, punktete mit einem Schleuderer und schulterte den jungen TSVler unter dem Beifall der Fans noch in Runde eins (17:10).

75 kg, Freistil: Im ersten Weltergewichtskampf zeigte ASVler Alexander Fröhlich seine ganze Erfahrung, dominierten den gesamten Kampf über gegen Philip Kerscher und siegte am Ende klar überlegen mit 14:1 Punkten (20:10).

75 kg, klassisch: Im letzten Kampf musste der Deininger Michael Schmid gegen einen der besten Zirndorfer ran. Talha Cakirgöz setzte ihm in beiden Kampfrunden vor allem in der Bodenlage mit mehreren Durchdrehern zu. Schmid gab den Kampf am Ende mit 0:10 Punkten ab (Endstand: 20:13).

Im Vorkampf kam die Nachwuchsmannschaft der WKG ebenfalls zu ihrem ersten Punktgewinn. Sie besiegte die Jugendstaffel des SC Oberölsbach denkbar knapp mit 20:19 Punkten. Matchwinner wurde im letzten Kampf Patrik Fink vom TSV Feucht, der seinen Kampf gegen Felix Leinweber zwar nach Punkten verlor, aber einen wichtigen Mannschaftspunkt rettete und damit den WKG-Erfolg sicherte.

jt