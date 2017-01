Erstes Dreikönigssingen in Pölling

Willibald Distler und Pfarrer Ott haben ein buntes Programm zusammengestellt - vor 18 Minuten

NEUMARKT - Am Freitag, 6. Januar, findet um 17 Uhr zum ersten Mal ein Dreikönigssingen in der Kirche St. Martin in Pölling statt.

Die Organisatoren versprechen ein buntes Programm am Dreikönigstag. © nn/Foto: privat



Die Organisatoren versprechen ein buntes Programm am Dreikönigstag. Foto: nn/Foto: privat



Willibald Distler von den Maierbachsängern und Mesner von St. Martin hat zusammen mit Pfarrer Albert Ott ein Programm zusammengestellt. Pfarrer Ott wird verbindende Texte lesen zwischen den Liedern der Maierbachsänger und den Musikstücken vom Trio Collegio und den Parsberger Bläsern.

Michael Rupp an der Orgel wird die gemeinsam gesungenen Kirchenlieder begleiten und eine Gruppe von Sternsingern aus Pölling wird mitwirken. Spenden für die Renovierung des Glockenstuhls von St. Martin sind erbeten.

hoe

Mail an die Redaktion