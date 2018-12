Erwin Jung ist Träger der goldenen Bürgermedaille von Parsberg

Stadt Parsberg hat langjährigen Kommunalpolitiker mit Ehrentitel bedacht — Eintragung ins Goldene Buch - vor 1 Stunde

PARSBERG - Sieben Mal in Folge haben die Parsberger Bürger den überzeugten Sozialdemokraten Erwin Jung in den Stadtrat gewählt. 45 Jahre hat er dort mit großer Leidenschaft und Energie deren Interessen vertreten – ebenso seit 19980 im Kreistag. Am Donnerstag wurde ihm bei einem Festakt im Rathaus die Bürgermedaille in Gold verliehen – in Anerkennung seines außerordentlichen Engagements.

Erwin Jung beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Parsberg. Über die Schulter schauen ihm (v.l.) Hans-Jürgen Hopf, Josef Bauer, Jakob Wittmann und sein Enkelsohn. © Foto: W. Sturm



Parsbergs Bürgermeister Josef Bauer hatte für den feierlichen Anlass seine Amtskette umgelegt und das Goldene Buch aufgeschlagen.

Neben seinen beiden Vertretern Jakob Wittmann und Hans-Jürgen Hopf sowie dem versammelten Stadtratsgremium begrüßte er Angehörige, Freunde und Weggefährten von Erwin Jung. Sie alle wollten dem Kommunalpolitiker mit Leib und Seele, ihre Anerkennung zollen.

"Bitte mehr von deiner Sorte"

Das Stadtoberhaupt sagte an den neuen Träger der Goldenen Bürgermedaille: "Lieber Erwin, du gehörst zu der Kategorie von Kommunalpolitikern, die zunehmend in der künftigen Generation vermisst werden. Ein Mann, ein Wort, eine Meinung und zu dieser Meinung stehen – das war und ist deine Devise. Ungeachtet jeder politischen Diskussion ist es das Menschliche, was deine Persönlichkeit ausmacht."

Danach ließ der Bürgermeister das kommunalpolitische Wirken des Geehrten Revue passieren. Im vergangenen Jahr hatte dies bereits Innenminister Joachim Herrmann mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber gewürdigt. Von 1972 bis zum 11. Mai 2017 saß Jung für die SPD im Stadtrat. Er war Fraktionssprecher und in vielen Ausschüssen und Gremien vertreten.

"Erwin Jung hat dabei stets die soziale Komponente vertreten. Als Mahner und kritischer Hinterfrager war er Antriebsfeder für sozial verantwortliches Handeln", erinnerte sich der Rathaus-Chef. Als Kreisrat wirkte er in den zurückliegenden 28 Jahren im Kultur- und Sportausschuss, im Jugendhilfeausschuss sowie als Verwaltungsrat und Aufsichtsrat des Klinikums und der Service-Gesellschaft mit. Von 2002 bis 2014 war er zudem der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag.

Laut Bauer ein "enormer Einsatz", den Erwin Jung für die weiterführenden Schulen und das Förderzentrum in Parsberg erbrachte – ebenso seine Bemühungen um einen barrierefreien Bahnsteig und sein Eintreten für den Erhalt des Parsberger Kreiskrankenhauses sowie zur Errichtung der Bezirkskliniken.

Sanitäter und Sportler

Als ob dies nicht schon genug wäre, lag Erwin Jung auch stets die Gesundheit der Bürger am Herzen: Er war zudem Rettungssanitäter und engagierte sich vielfältig ehrenamtlich; etwa, wenn es um das Spuren der Langlaufloipen rund um Parsberg ging. "Erwin Jung hat über die Grenzen der Stadt hinaus ein Ausrufezeichen gesetzt", stellte der Bürgermeister fest.

Der Geehrte sagte anschließend selbst noch ein paar Worte zu seiner Stadtratstätigkeit: "Es war eine lange, schöne Zeit." Darauf blickte er in humorvoller, aber auch auf nachdenkliche Art und Weise zurück. Für ihn habe immer das Motto gegolten, dass man während einer Sitzung diskutieren und in der Sache streiten kann, aber dass nach Sitzungsende Ruhe einkehren muss. Jung kündigte an, dass er bis zum Ende der Wahlperiode im Kreistag bleiben werde. Er bedankte sich für die hohe Auszeichnung sowie bei seiner Gattin Jutta für deren Unterstützung über all die Jahre hinweg: "Es hat Spaß gemacht, ich würde diesen Weg genauso wieder gehen."

