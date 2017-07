Es funkelt und blitzt im Schloss in Pilsach

PILSACH - "In ihren Blicken funkelt der Wein": Durch die vielen Vasen, Becher, Glaskunstwerke leuchtet einem das Bild mit diesem Titel entgegen. Eine ausgelassen tanzende Gesellschaft, ziemlich angeschickert schon und in allen Farben, die die Palette hergibt: Das ist der Blickfang für die neue Ausstellung von "Glas & Keramik" in Pilsach, eine Ausstellung ohne Titel und Motto - aber mit funkelnden Blicken hat sie durchaus etwas zu tun.

Katharina Weidauers Werk „Hydra 2“ empfängt die Besucher der Ausstellung „Glas & Keramik“ im Garten des Wasserschlosses in Pilsach. © Fotos: Günter Distler



Galeristin Brigitte Kurzendörfer hat zu diesem Thema vieles zusammengetragen und will diesmal neben galeriebekannten Künstlern auch neue Namen ausprobieren. Und umgekehrt: Künstler wie Wilfried Grootens, in den USA angeblich viel gefragt, wollen den deutschen Markt testen.

Hier mit Vexierbildern in großen Glasquadern. In die hat Grootens kugelartige Objekte in vielfältiger Schichtung hineingezaubert – aus manchen Blickwinkeln gar nicht sichtbar, dann aber mit einem Zauber, hinter dem eine diffizile handwerklich-künstlerische Arbeit steckt.

Bis zum 30. September, Do-So 11-17 Uhr, oder auf telefonische Anmeldung unter Tel. (0 91 81) 4 24 79, Eintritt frei.

