Es geht um die Liebe und die Musik

D’Raith Schwestern und da Blaimer treten am 6. Oktober im Neumarkter Kolpingsaal auf - 01.10.2017 09:42 Uhr

NEUMARKT - "D’Raith Schwestern und da Blaimer" gastieren mit ihrem neuen Programm "Hart aber herzlich" am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr im Kolpingsaal in Neumarkt.

Sie sehen vieles durch die rosarote Brille und machen Musik, die zu Herzen geht: D’Raith Schwestern und da Blaimer. © Foto: Strasser Konzerte



In "Hart aber Herzlich" präsentieren sie wunderbare menschliche und herzliche Geschichten, Songs zum Lachen, Mitfühlen und Nachdenken. Unbeugsam wie eh und je orientieren sich die Raith-Schwestern nicht am seichten Mainstream, um zu gefallen, sondern schöpfen die Musik aus dem Herzen, denn nur so, sagen sie, kann man sich in die Herzen der Menschen spielen.

Zusammen mit ihrer Band, den Heart-Boys, geht es bei den Schwestern mit den unvergleichlich schönen Stimmen und dem Blaimer mit der langen Mähne in ihren Songs um die großen Themen im Leben: die Liebe und die Musik.

