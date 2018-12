Es gibt noch Karten für die Passionsspiele in Neumarkt

Zuschauertribüne in kleine Jurahalle eingebaut — Kartenbüro ändert Öffnungszeiten - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Der Kartenvorverkauf für die Neumarkter Passionsspiele in der Kleinen Jurahalle ist bisher sehr gut gelaufen. Doch gibt es in der dritten und vierten Kategorie noch frei verfügbare Sitzplätze.

Die Soldaten schachern um die Gewänder Jesu: Eine Szene aus dem Passionsspiel 2009. © Fritz Etzold



Die Passionsspiele 2019 feiern am 9. März Premiere und dauern bis einschließlich 19. April. Aufgrund der aufwändigen Zuschauertribüne mit Erhöhung der Sitzplätze von jeweils acht Zentimeter Höhe in jeder ungeraden Reihe (ab Reihe sieben) bietet sich in den hinteren Reihen, immer noch eine sehr gute Sicht nach vorne. Eine hochwertige Licht- und Tontechnik ist selbstverständlich und dank des neuen Regisseurs Michael Ritz werden alle Besucher eine tolle Bühnen-Atmosphäre erleben können.

Seit 1989 bringen die Laienspieler die Botschaft vom Geheimnis des Kreuzes in einem Zehn-Jahres-Rhythmus auf die Bühne. Stets erfuhren die Passionsaufführungen einen überwältigenden Zuspruch. In eindringlicher Form versteht es die engagierte Laienspielschar, mit inzwischen über 500 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne, das lokale christliche Erbe in volksnaher Form zu bewahren, zu pflegen und sinnlich zu vergegenwärtigen.

Ein fast 125-köpfiger Chor, unter der Leitung von Peter Bruckschlögl, sorgt für die musikalische Gestaltung. Als geistlicher Betreuer fungiert Domkapitular und Stadtpfarrer Norbert Winner. Zweifellos werden auch die Passionsspiele 2019 ihre charismatische Überzeugungskraft entfalten und eine tiefe Begegnung mit der Heilsbotschaft vom Kreuz, mit Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu Christi, ermöglichen.

Das Kartenbüro in der Rathauspassage wird ab 2. Januar noch am Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Über www.neumarkt-ticket.de/passion sind ebenfalls Tickets erhältlich.

nn