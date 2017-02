Eseltreiber können sich schon für das Frühlingsfest bewerben

Veranstaltung lockt vom 5. bis 8. Mai — Ausstellung "Fit in Neumarkt" in der Kleinen Jurahalle - vor 15 Minuten

NEUMARKT - Vier Tage dauert das Neumarkter Frühlingsfest heuer, von Freitag, 5. Mai, bis Montag, 8. Mai.

Wenn der Esel läuft, dann läuft er. Aber manche Teilnehmer am Eselrennen beim Neumarkter Frühlingsfest sind schon schier verzweifelt an der sprichwörtlichen Sturheit ihrer Sportpartner. © Foto: Günter Distler



Wenn der Esel läuft, dann läuft er. Aber manche Teilnehmer am Eselrennen beim Neumarkter Frühlingsfest sind schon schier verzweifelt an der sprichwörtlichen Sturheit ihrer Sportpartner. Foto: Foto: Günter Distler



Hauptamtsleiter Thomas Thumann stellte das Programm im Festausschuss vor. Am Freitag um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Thomas Thumann das erste Fass mit dem Festbier von der Gans-Brauerei anstechen und damit den Ausschank in der Großen Jurahalle und in dem Biergarten am Vorplatz bis zum Brunnen einläuten. Am Freitag spielt die Band "Ö‘ha", den Samstag bestreitet die "Best-of-Band" und am Sonntag kommen die "Pfalzgrafen". Außerdem ziehen am Wochenende mobile Musikanten durch den Biergarten.

Das Frühlingsfest ist kein Selbstläufer wie sein großer Bruder, das Neumarkter Volksfest. Eine Hauptattraktion ist die Landwirtschaftsausstellung am Samstag und Sonntag mit moderner Land- und Forsttechnik sowie den Oldtimern. "Samstag kommen die Städter zum Schauen und am Sonntag die Bauern, mit denen die Firmen ihre Geschäfte machen", sagte Organisator Johann Paulus.

In seinen Händen liegt auch die Ausstellung "Tiere in der Landwirtschaft" am Sonntag hinter der kleinen Jurahalle. Dieses Mal hat sie wegen der grassierenden Vogelgrippe wahrscheinlich eine etwas andere Zusammensetzung. "Kein Geflügel, dafür mehr Schweine und Kaninchen", so Paulus. Der Höhepunkt des Tages wird sicherlich das Eselrennen, wo man oft nicht weiß, wer wen über die Ziellinie führt. Teilnehmen können Gruppen mit vier Personen, die älter als 15 Jahre sind. Die Anmeldung ist möglich unter * (09181) 2 55 20 58.

Bilderstrecke zum Thema Störrische Tiere, feurige Show: Bilder vom 13. Neumarkter Eselrennen In Neumarkt ist die Veranstaltung eine Institution: Am Sonntagnachmittag ging das bereits 13. Eselrennen über die Bühne. Neben störrischen Tieren und spektakulären Zieleinläufen lieferte auch eine Feuerspucker-Truppe eine heiße Show ab - wir haben die Bilder!



Ein ganz anderes Rennen findet bereits am Samstag in der Großen Jurahalle statt, wo sich die Kartler zum Schafkopfen versammeln. Im vergangenen Jahr gab es 89 Partien mit 356 Spielern.

In der Kleinen Jurahalle steigt am Samstag und Sonntag erstmals die Sportausstellung "Fit in Neumarkt". Sie ist eine Plattform für alle Sportbegeisterten , sagte Veronica Glaser vom Hauptamt. An 31 Ständen stellen sich dort Vereine und Firmen vor. In der Mitte der Halle gibt es eine Bewegungsfläche mit Vorführungen. Zudem sind drei bis vier Modenschauen geplant. Das Konzept kommt offenbar an. Es gab deutlich mehr Bewerber als zum Zuge kommen und von den Sponsoren wollte niemand das 50-Euro-Bronze-Paket nehmen, dafür zahlten immerhin sechs Sponsoren 500 Euro für das Gold-Paket. Hauptamstleiter Thumann verspricht sich einige auswärtige Besucher von der Ausstellung. "Wir bewerben sie gezielt im fränkischen Raum etwa auf der Freizeitmesse in Nürnberg."

Bilderstrecke zum Thema "Auf die Bänke": Riesen-Gaudi am Neumarkter Frühlingsfest Unspektakulär war zum Auftakt des 40. Neumarkter Frühlingsfests nur der Anstich. Oberbürgermeister Thomas Thumann reckte nach wenigen Sekunden die erste Festmaß in die Höhe. "D'Rebell'n" aus Seubersdorf enterten kurz darauf die Bühne - von da an gab es in der Jurahalle am Freitag kein Halten mehr.



Nicht vergessen sollte man dabei das "Grundangebot" durch die Schausteller und Fieranten mit den Fahrgeschäften und anderen Attraktionen. Der Montag ist Familientag, an dem es einige Vergünstigungen gibt. "Es sollte für jeden etwas dabei sein", sagte OB Thomas Tumann.

hoe