Essen vergessen: Feueralarm am Oberen Markt

Feuerwehr rückte aus - und gleich wieder ab - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Dieser Großeinsatz endete schnell: Kaum war die Feuerwehr am Oberen Markt eingetroffen, konnte sie schon weider abziehen.

In einem Imbiss am Oberen Markt war Essen auf dem Herd vergessen worden, hieß es aus der PI Neumarkt. Es begann zu Qualmen und löste so einen Feueralarm aus. Die Neumarkter Feuerwehr rückte an und ebenso schnell wieder ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hoe