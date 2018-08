Etappe 25: Regen und Musik für Wanderreporter "Ede"

Früh am Morgen ein Ständchen für den Wanderreporter, gesungen von dem sympathischen Neumarkter Barden Philipp Mühlleitner. Der Tag kann für Wanderreporter Ede Weigert nicht mehr schiefgehen.

NN-Wanderreporter "Ede" war mit Regenschirm unterwegs. Auf dieser Tour ein Novum. © Eduard Weigert



Der Start der 25. Etappe des Wanderprojektes der Nürnberger Nachrichten war in mehrfacher Hinsicht ein Bilderbuchstart. Das Frühstück im Altstadt-Hotel Stern war schlichtweg sensationell.

Noch auf dem ersten Wegkilometer begegnet Weigert dem Neumarkter Musiker Philipp Mühlleitner. Der hatte offensichtlich das Projekt in den letzten Tagen verfolgt und erkannte so den Wanderer. Spontan hat er ihm ein Lied gesungen, das es eigentlich gar nicht gibt. Er hat es sich beim Gitarrespielen ausgedacht, und kann es wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr wiedergeben. So ist diese Videoaufnahme ein Unikat.

Mit einem Lächeln im Gesicht ging es weiter Richtung Berg, wo ein weiteres Unikat zu finden ist: Nakatanenga 4x4. Peter Hochsieder optimiert hier mit seinen Mitarbeitern Geländewagen, so dass sie "wüstentauglich sind".

Und dann Regen. Endlich! Ein Segen für Susanne Flach-Wittmann, deren Lieblingsprojekt, der Kreislehrgarten mit Stauden- und Naschgarten, ebenfalls dringend auf Regen wartete.

