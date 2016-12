EU-Gelder für behindertenfreundliches Dorf

Berching bekommt 549 000 Euro — Maßnahmen in Holstein bereits 2017 - vor 1 Stunde

NEUMART/BERCHING - Geldsegen aus der Europäischen Union: Die Stadt Berching bekommt 549 000 Euro für Infrastrukturprojekte.

In Holstein soll nun einiges für die Behindertenfreundlichkeit getan werden. © colourbox.com



Das Ergebnis der zweiten Auswahlrunde für das Förderprogramm Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte steht fest. Wie Landwirtschaftsminister Helmut Brunner in München mitteilte, wurden unter anderem sechs Projekte aus der Oberpfalz ausgewählt. Die Gemeinden aus den Landkreisen Cham, Neumarkt, Neustadt an der Waldnaab und Schwandorf können sich über insgesamt rund 1,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) freuen.

Nach Angaben des Berchinger Bürgermeisters Ludwig Eisenreich hat die Stadt die Fördermittel gezielt für die Dorferneuerung in Holstein beantragt. Dort sei im Umfeld der Regens-Wagner-Behinderteneinrichtung ein besonderer Bedarf für Verbesserungen im öffentlichen Raum. So wolle man mit dem Geld Gehwege anlegen und sanieren, eine Fußgängerbarriere sowie eine Engstelle in der Ortsdurchfahrt beseitigen. Die Stadt sei „glücklich und froh“, die EU-Förderung bekommen zu haben, die bereits im kommenden Jahr verbaut werden soll.

„Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag zur eigenständigen Entwicklung unserer ländlichen Gebiete und unterstützt das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen in Bayern“, sagte Brunner. So werden in den ausgewählten Gemeinden beispielsweise die Neugestaltung von Plätzen, die Erneuerung einer Gemeindeverbindungsstraße, der Ausbau von Ortsstraßen und die Sanierung eines Schulhauses als Dorfgemeinschaftshaus für Bürger und Vereine unterstützt. „Die Gemeinden können ihre Projekte jetzt rasch umsetzen“, so der Minister. Bayernweit wurden in der zweiten Runde 55 Gemeinden ausgewählt.

Gemeinden, die in der zweiten Auswahlrunde nicht zum Zug gekommen sind, können sich Anfang 2017 wieder beim Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz bewerben. Bayernweit stehen in den Jahren 2014 bis 2020 jährlich zwölf Millionen Euro für Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte aus dem ELER-Förderprogramm bereit. Gefördert werden Projekte mit förderfähigen Kosten zwischen 25 000 und 1,5 Millionen Euro. Der Fördersatz beträgt 60 Prozent. In den bisherigen Runden wurden in bayernweit 138 Gemeinden Projekte im Umfang von rund 31 Millionen Euro bewilligt.

