EU-Verbot zu Glätteisen führt Figaros aufs Glatteis

Ausgelockt: Friseuren droht saftige Strafe — Lockenwickler-Lobby wickelt Brüsseler Behörden um den Finger - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die neue Verordnung D 2017/0815/A bestätigt einmal mehr den Regulierungswahn der Brüsseler EU-Behörden. Nach einheitlichen Gurkenkrümmungsgraden und DIN-genormten Olivenölkännchenverschlüssen geht es jetzt den sogenannten Glätteisen an den Gesetzeskragen. Auch die Neumarkter Friseurmeisterin Elisabeth Würz kann da nur noch ihre dunkelblonde Mähne schütteln.

Obermeisterin Elisabeth Würz zieht ein langes Gesicht: Das in Brüssel verordnete Aus für die Glätteisen bringt die Branche in die Bredouille. © Foto: André De Scher



Das Stylinggerät wird bei allen Friseuren zum Glätten der Haare eingesetzt, ist seit Jahren auf dem Markt und fester Bestandteil jeden modernen Looks für Frauen. So weit, so gut. Findige Figaros benutzen es aber auch gekonnt, um eine üppige Lockenmähne auf die Köpfe ihrer Kundinnen zu zaubern.

Ein klarer Wettbewerbsnachteil, meint die betroffene Lockenwickler-Industrie, die schon vor Jahren eine entsprechende Reformation der Verordnung "der zu verwendeten Betriebsgeräte im Friseur-Salonbereich" forderte. Die bisherige Verordnung stammt aus den 1980er Jahren und regelt Fachdetails wie zum Beispiel Kammbreite oder inwieweit individuell regulierbare Stellschrauben bei Friseurscheren eingestellt werden dürfen.

Und nun hat es die Lockenwickler-Lobby offenbar geschafft und die zuständigen Brüsseler Behörden offenbar um ihre aalglatten Finger gewickelt: Vor kurzem erließ die EU ein Verbot, wonach Glätteisen nicht mehr zum Locken verwendet werden dürfen. Es trifft die Fachwelt wie ein Hammer: "Es wird ein Aufschrei durch die Frauenwelt gehen", da ist sich auch Elisabeth Würz, die Obermeisterin der Friseurinnung Neumarkt, ganz sicher.

Auch die sonst so gut informierte Hairstyling-Expertin wurde von der Entscheidung überrascht. Fürs Erste sei der Bart ab, meint sie: "Eine Rücknahme dieser Verordnung wird nicht so schnell realisierbar sein. Wer bis dahin Glätteisen zum Locken verwendet, macht sich schlichtweg strafbar."

Das kann Reiner Scherzinger nur bestätigen. Der zuständige europäische Beauftragte für Haut und Haar hält an der neuen Verordnung fest. Sein Mitarbeiterstab hat die Vorlage für die Europäische Haarkommission (EuHaKom) erarbeitet, um gegen Missstände im Kopfbereich der Friseurkunden vorzugehen.

Ausnahmegenehmigungen werde es keine geben, sagt Scherzinger. Auch nicht in EU-Ländern mit vielen glatthaarigen Bürgerinnen: "Wir scheren alle über einen Kamm." Inwieweit die Umsetzung in der Praxis auch kontrolliert und Übertretungen geahndet werden, ist vorerst noch völlig unklar.

Locken im Hinterhof

So oder so befürchtet Obermeisterin Elisabeth Würz nun ein Abgleiten vieler Innungsmitglieder in die Illegalität. "Man stelle sich das vor: Kunden werden zu horrenden Preisen in dunklen Hinterhöfen gelockt."

Eine seit Jahrzehnten gängige Frisiertechnik verkommt so buchstäblich zur Bückware: Findige Vertreter der Zunft denken bereits darüber nach, eine Art "Lock-In" unterm Frisiertisch einzurichten. Der Kunde steckt seinen Kopf schnell unter die Kante, wo der Praktikant – aus Platzgründen werden Grundschüler bevorzugt – bereits mit dem heißen Glätteisen wartet.

