Eule ruft zur Orgelmatinee beim Neumarkter Altstadtfest

Auf dem Programm steht barocke Musik - Kostenlose Führung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag, 10. Juni, findet in der evangelischen Christuskirche in Neumarkt die traditionelle „Orgelmatinee zum Altstadtfest“ statt.

Am Samstag, 10. Juni, findet in der evangelischen Christuskirche in Neumarkt die traditionelle „Orgelmatinee zum Altstadtfest“ statt. © privat



Am Samstag, 10. Juni, findet in der evangelischen Christuskirche in Neumarkt die traditionelle „Orgelmatinee zum Altstadtfest“ statt. Foto: privat



Um 11.30 Uhr erklingt für eine halbe Stunde heitere, aber auch besinnliche Orgelmusik aus verschiedenen Epochen, die die Vielfalt der Klangmöglichkeiten zeigt. Auf dem Programm steht barocke Musik von Vincent Lübeck, „Die Nachahmung der Nachtigall auf der Orgel“ von Johann Ludwig Krebs und „Bolero de Concert“ von Lefébure-Wély. An der Eule-Orgel spielt Kirchenmusikdirektorin Beatrice Höhn. Im Anschluss an die Matinee findet um 12 Uhr eine kostenlose Orgelführung statt, in der interessante Details über das technische Wunderwerk zu erfahren sind.

nn