Europaball in Berching abgesagt

Organisatoren fanden in diesem Jahr kein Catering-Unternehmen - vor 1 Stunde

BERCHING - Der Europaball in Berching ist abgesagt. Die Traditionsveranstaltung, die immer am letzten Samstag im Oktober stattfindet, scheitert am Essen. Nachdem der bisherige Caterer aufgehört hatte, konnten die Organisatoren keinen neuen Gastronomen auftreiben, der die Bewirtung übernimmt.

Der Europaball in Berching fällt in diesem Jahr aus. Foto: Mandel



„Wir hätten eine verbindliche Zusage in der ersten Jahreshälfte gebraucht. Die hatten wir nicht. Deswegen haben wir die Entscheidung schon im Februar getroffen“, erklärt Organisator Hans Rosenbeck. Denn ohne ein Catering-Konzept könne der Ball nicht stattfinden. „Das Essen muss ja auch zum Anlass passen.“ Eine Übergangslösung, etwa nur mit Snacks, habe auch nicht zur Debatte gestanden. „Die Leute haben ja auch eine gewisse Erwartung.“ Deswegen habe man sich letztlich entschlossen, den Ball erst 2017 wieder stattfinden zu lassen, wenn alles geklärt sei. Hätte man den Ball kurzfristig absagen müssen, wären die Stornogebühren enorm gewesen.

Der Europaball in Berching mit 500 bis 600 Besuchern war in den vergangenen Jahren immer ausverkauft. „Das Interesse ist da, deswegen bedauern wird die Absage sehr“, sagt Rosenbeck. „Für 2017 sind wir intensiv auf der Suche nach einer neuen Lösung.“

vb