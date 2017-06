Europoles vor Puma und Deutscher Bank

Neumarkter Firma schneidet bei "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" sehr gut ab - vor 5 Stunden

NEUMARKT - Für ihre Ausbildung ist die Europoles GmbH & Co. KG bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Zahlreiche Auszeichnungen wie das bundesweite Ausbildungs-Ass in Gold oder mehrfache Berufungen in die unterschiedlichen Prüfungsausschüsse der IHK verdeutlichen, welch hohen Stellenwert das Thema Ausbildung beim Neumarkter Mastenhersteller genießt.

Die Firma Europoles bemüht sich besonders um die weiblichen Nachwuchskräfte. Erst kürzlich fand zusammen mit Pfleiderer die Aktion „Mädchen für Technik-Camp“ statt. © Foto: Edgar Pfrogner



Die Firma Europoles bemüht sich besonders um die weiblichen Nachwuchskräfte. Erst kürzlich fand zusammen mit Pfleiderer die Aktion „Mädchen für Technik-Camp“ statt. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



In der Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" im Auftrag von Deutschland Test und dem renommierten Wirtschaftsmagazin Focus-Money wurde die Ausbildungsqualität der 5000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands nun bewertet – mit durchschlagendem Erfolg für Europoles. 87,2 von 100 Gesamtpunkten räumte das Unternehmen ab und ließ damit unter anderem Weltkonzerne wie die Volkswagen AG, Puma oder die Deutsche Bank hinter sich.

"Natürlich muss man diesen Vergleich etwas relativieren", erklärt Bettina Karg, denn die Punktzahlen und die Endplatzierungen wurden branchenspezifisch errechnet. "Dennoch dürfen wir sehr stolz auf dieses hervorragende Ergebnis sein und mit Recht behaupten, dass wir bei der Ausbildung zu den ganz Großen in Deutschland zählen", freut sich die Europoles-Ausbildungsleiterin.

Herangezogen hatten die Tester strukturelle Unternehmensdaten und den Ausbildungserfolg der teilnehmenden 5000 Firmen, von denen es 940 in die Bewertung schafften. Auch die Entlohnung der Azubis spielte bei der Punktevergabe eine Rolle. Insgesamt 416 Unternehmen dürfen sich nun letztendlich mit dem Titel "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017" schmücken.

nn