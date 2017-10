Ewald Scherr bleibt ein "Pfarrer in Reichweite"

Katholische Pfarrgemeinde Woffenbach nahm schweren Herzens Abschied — 62-Jähriger geht in Ruhestand - vor 9 Stunden

NEUMARKT/WOFFENBACH - Zweifach "Vergelt’s Gott" sagten die Woffenbacher am Sonntag: Die katholische Pfarrgemeinde feierte in der Kirche St. Willibald mit einem Festgottesdienst Erntedank und verabschiedete Pfarrer Ewald Scherr in den Ruhestand.

Abschiedsgeschenke erhielt Pfarrer Ewald Scherr nicht nur vom Pfarrgemeinderat und den Kindergartenkindern. Viele lobende Worte gab es ebenfalls für den scheidenden Geistlichen. © Foto: Martin Herbaty



Allerdings wird Scherr auch in der nächsten Zeit noch Messen in Woffenbach lesen, da Pfarrer Albert Ott aus Pölling aus gesundheitlichen Gründen die Pfarrstelle nicht mit betreuen kann. Ewald Scherr hatte am 26. September 2010 die Pfarrei Woffenbach übernommen. Nach schwerer Erkrankung hatte der 62-Jährige vor kurzem um die Versetzung in den Ruhestand gebeten. Seinen letzten "offiziellen" Gottesdienst, den Scherr zusammen mit seinem Vorgänger Helmut Hummel zelebrierte, nutzten Kirchengemeinde sowie Vereine und Verbände aus Woffenbach und Stauf für einen emotionalen Abschied von ihrem Seelsorger. Kirchenchor und Kindergartenkinder umrahmten die festliche Messe musikalisch.

Ewald Scherr rief in seiner Predigt auf, Stellung zu nehmen und Position zu beziehen: Gerade im Umgang mit der Bibel und den Weisungen der Kirche seien bewusste Auseinandersetzung und überlegtes Handeln entscheidender als ein schnelles, gedankenloses "Ja", dem keine Taten folgten. Auch in der modernen Gesellschaft komme es darauf an, die "Neinsager" im Blick zu behalten und nicht müde werden, zu helfen, ihr "Nein" in ein "Ja" zu verwandeln. Er rief die Gläubigen auf, zur Gruppe derer zu werden, die "Ja sagen und auch Ja tun" – auch als Gegengewicht: So sah er das aktuelle Wahlergebnis als Beweis, "wie eng und unbarmherzig die Herzen mancher Menschen sind".

Scherr dankte seiner Gemeinde ebenso wie allen Mitarbeitern und Helfern für die Zeit des Miteinanders. "Sieben Jahre waren Sie für unsere Pfarrei ein guter Hirte, seelsorgerisch und administrativ", würdigte Werner Iberl Scherrs Arbeit und bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde und des Pfarrgemeinderats mit einem "Vergelt’s Gott".

Mittelständisches Unternehmen

Iberl bedauerte es, dass Scherr sich nicht mehr länger als Pfarrer um Woffenbach kümmern könne: Schließlich sei die Gemeinde auch ein "kleines mittelständisches Unternehmen mit 15 Mitarbeitern" – da sei es ein Problem, dass Woffenbach künftig zwar einen Geistlichen zugewiesen bekomme, der jedoch nicht die Kompetenzen eines Pfarrers habe.

Als Vertreterin der Stadt Neumarkt ebenso wie als ehemalige Pfarrgemeinderätin blickte die zweite Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger auf Scherrs Amtszeit zurück. So rief sie den "kräftig und gut singenden Pfarrer" ebenso in Erinnerung wie dessen "anregende und tiefgründige Predigten", die unter seiner Ägide erfolgten Sanierungen von Kirchendach und Orgel ebenso wie Konzerte und Vernissagen. Als beispielhaften "Ausdruck echter Menschenliebe" und der großen Glaubwürdigkeit Scherrs nannte sie das schnelle Handeln, als mit Hassbriefen gegen die Flüchtlingsunterkunft gehetzt wurde: Der daraufhin initiierte Kennenlernabend habe geholfen, Barrieren abzubauen.

Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde dankte Pfarrer Ernst Herbert Scherr dafür, dass er das Aufeinanderzugehen der Konfessionen wunderbar fortgeführt habe. So habe die Pfarrgemeinde viel zur Sanierung der Schlosskapelle beigetragen, auch sei die Ökumene durch die Gründung der ökumenischen Nachbarschaftshilfe und der gemeinsamen Schulgottesdienste gewachsen.

Für das "lange und segensreiche Wirken als fürsorglicher und guter Pfarrer" dankte OGV-Vorsitzender Georg Kohlmann im Namen der Woffenbacher und Staufer Vereine. Die 750-Jahr-Feier Woffenbachs sei der Höhepunkt gewesen, doch sei in den vergangenen sieben Jahren in der und um die Kirche viel geleistet worden, von den Sanierungsmaßnahmen bis zur Platzgestaltung mit dem Sieben- Sakramente-Brunnen. Mit einer Geldspende bedankten sich die Vereine für Scherrs Arbeit in Woffenbach.

Stellvertretender Dekan Pater Godehard erinnerte sich daran, wie er Scherr kennengelernt hatte, als dieser Kaplan in Beilngries war und sich daraus eine gute Nachbarschaft entwickelte. Auch wenn Scherr jetzt nicht mehr in der ersten Reihe stünde, bleibe er als "Pfarrer i. R." doch zugleich "Pfarrer in Reichweite", gerade auch für Woffenbach. Mit Blick auf die pastorale Planung im Bistum Eichstätt betonte er, dass die Pfarrei Pölling vorerst auch für Woffenbach zuständig sei, Woffenbach jedoch bald einen neuen Pfarrer erhalten solle.

MARTIN HERBATY