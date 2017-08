Ex-Fremdenlegionär zeigt Kampfkunst mit dem Hackebeil

AMBERG - Mit einem selbstgefertigen Hackebeil hat ein 61-jähriger Amberger seine angeblich bei der Fremdenlegion erlernten Kampfkünste demonstriert. Ein Freund bekam Angst und rief die Polizei.

Mit diesem selbstgefertigten Beil versuchte ein Amberger einen Trinkkumpan von seinen Kampfkünsten zu überzeugen. © Polizei Amberg



Der 53-Jährige hatte mit einem befreundeten 61-jährigen Amberger in dessen Wohnung zunächst einvernehmlich die alkoholischen Vorräte dezimierte. Wie die Polizei launig schreibt, weckte die zunehmende Alkoholisierung bei dem Älteren Erinnerungen an glorreiche Fertigkeiten, die er angeblich bei der Fremdenlegion erworben haben wollte.

Möglicherweise aufgrund kritischer Nachfragen kam es dann zur intensiven Demonstration. Der Amberger griff er sich flugs eine Art großes Metzgerbeil, schwang es wie wild und stieß dabei laute "Kampfschreie" aus. "Bei subjektiver Bewertung dieser anscheinend überaus beeindruckenden Vorstellung und wohl auch unter dem Einfluss der knapp zwei Promille Alkohol brach beim Freund nun Panik aus", heißt es im Polzeibericht.

Er setzte einen telefonischen Notruf an eine Bekannte ab. Die Dame informierte daraufhin die Polizei und berichtete bereits von Stichverletzungen. In der Wohnung kam dann schnell heraus, dass beide Personen glücklicherweise unverletzt waren und die Beamten stellten sofort das selbstgefertigte Beil sicher.

Allerdings geriet der 61-Jährige so in Rage gebracht, dass er wieder seine "Kampfposition" einnahm. Um Schaden abzuwenden, nahm die Polizei den "Legionär" vorübergehend in Gewahrsam.

